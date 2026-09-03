Chứng khoán phái sinh ngày 3/9: Chênh lệch đồng loạt chuyển sang trạng thái âm

Sau nhịp tăng mạnh trước đó, thị trường cơ sở chịu áp lực điều chỉnh khi tiến gần vùng cản 2.000 điểm. VN30 có thời điểm dao động quanh tham chiếu đầu phiên nhưng lực bán sau đó chiếm ưu thế, chỉ số kết phiên giảm 21,39 điểm, tương ứng 1,08%, xuống 1.961,57 điểm. Sắc đỏ áp đảo với 24 mã giảm, trong khi chỉ có 6 mã tăng.

Áp lực giảm đến từ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như TCX, HPG, TCB, MWG, VPB. Ở chiều ngược lại, VIC tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ lớn nhất khi đóng góp hơn 10 điểm tăng cho VN30, cùng BSR, SSB, VHM…, song không đủ cân bằng lực bán. Sau nhịp phục hồi mạnh và tiến sát vùng 2.000 điểm, diễn biến phiên này cho thấy áp lực chốt lời đã gia tăng tại vùng giá cao.

Đáng chú ý, tâm lý thận trọng thể hiện rõ hơn trên thị trường phái sinh khi toàn bộ các hợp đồng tương lai cùng rơi xuống mức giá thấp hơn đáng kể so với chỉ số cơ sở.

Hợp đồng tương lai tháng 9 dựa trên VN30-Index (41I1G9000) kết phiên tại 1.955,5 điểm, giảm 1,31%, mạnh hơn mức giảm 1,08% của chỉ số cơ sở. Theo đó, chênh lệch của hợp đồng chính nới rộng xuống -6,07 điểm, đảo chiều đáng kể so với trạng thái chênh lệch dương trong những phiên trước.

Không chỉ hợp đồng tương lai tháng 9, các kỳ hạn còn lại cũng đồng loạt duy trì chênh lệch âm. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn 41I1A000, 41I1GC000 và 41I1H3000 đóng cửa thấp hơn VN30-Index từ 7,87 đến 11,57 điểm. Kỳ vọng của nhà đầu tư phái sinh trở nên thận trọng hơn khi VN30-Index gặp áp lực bán quanh vùng kháng cự mạnh 2.000 điểm.

Trong khi chênh lệch âm mở rộng, hoạt động giao dịch lại sôi động hơn. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 10,7% so với phiên trước. Riêng hợp đồng 41I1G9000 giao dịch 225.935 hợp đồng. Tuy nhiên, khối lượng mở OI của hợp đồng chính này giảm 3,79% xuống 25.661 hợp đồng. Nhìn chung, dù nàh đầu tư gia tăng lượng hợp đồng nắm giữ qua đêm ở một số kỳ hạn, OI các hợp đồng giảm cho thấy các vị thế nắm giữ qua đêm tiếp tục được thu hẹp.

Theo các chuyên gia SHS, các nhà giao dịch gia tăng hoạt động đầu cơ và phòng ngừa rủi ro trong phiên. Trong bối cảnh VN30-Index chịu áp lực bán tại vùng kháng cự mạnh quanh 2.000 điểm, chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở tiếp tục được ưu tiên.