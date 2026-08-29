VN-Index bứt phá trong tháng 8, khối ngoại giảm mạnh bán ròng

Theo báo cáo thị trường của VFS, thị trường chứng khoán tháng 8/2026 ghi nhận diễn biến khá tích cực khi VN-Index đảo chiều mạnh sau giai đoạn dò đáy đầu tháng.

Trong nửa đầu tháng, chỉ số có thời điểm lùi về vùng 1.712 - 1.720 điểm trước áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, từ nửa cuối tháng, lực cầu cải thiện đã giúp thị trường nhanh chóng lấy lại đà tăng. VN-Index ghi nhận chuỗi 7 phiên tăng điểm liên tiếp từ ngày 20 - 28/8, lần lượt vượt các ngưỡng tâm lý 1.800 và 1.830 điểm. Tính chung trong tháng 8, VN-Index tăng khoảng 5,55% so với mức đóng cửa cuối tháng 7 là 1.735,78 điểm, với biên độ dao động hơn 120 điểm.

Đáng chú ý, đà hồi phục không chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, mà có thời điểm lan tỏa sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Tuy nhiên, khi VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh vào cuối tháng, dòng tiền bắt đầu có xu hướng tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu trụ, trong khi đà tăng của nhóm vốn hóa vừa và nhỏ chậm lại.

Theo VFS, các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy động lượng thị trường đã cải thiện. VN-Index lấy lại các đường trung bình quan trọng, trong khi chỉ báo dòng tiền duy trì trạng thái tích cực. Về định giá, P/E của VN-Index hiện ở khoảng 12,46 lần, vẫn thấp hơn mức bình quân 10 năm khoảng 15,32 lần.

Cùng với đà tăng của chỉ số, thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể trong nửa cuối tháng 8. Nhiều phiên giá trị giao dịch đạt khoảng 19.000 - 22.000 tỷ đồng. Trong đó, phiên 25/8 ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 21.400 tỷ đồng, cao hơn mức bình quân 20 phiên.

Dòng tiền tiếp tục tập trung tại các nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Trong hai tuần cuối tháng, sự luân chuyển của dòng tiền trở nên rõ nét hơn, khi bất động sản, công nghệ thông tin và dịch vụ tài chính nằm trong số những nhóm ngành có diễn biến tích cực.

VN-Index ghi nhận chuỗi 7 phiên tăng điểm liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Một điểm đáng chú ý khác trong tháng 8 là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Theo thống kê của VFS, tính từ đầu tháng, khối ngoại bán ròng khoảng 1.643 tỷ đồng trên toàn thị trường, giảm mạnh so với mức bình quân khoảng 15.429 tỷ đồng/tháng trong 3 tháng trước đó. Thậm chí, tại một số phiên cuối tháng, dòng vốn ngoại đã đảo chiều mua ròng. Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng đáng chú ý gồm FPT, TCB, PNJ, VIC, HPG và VNM. Dù vậy, tính từ đầu năm 2026, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng khoảng 93.050 tỷ đồng.

VFS cho rằng, việc áp lực bán ròng giảm đáng kể là tín hiệu cần được theo dõi trong bối cảnh thị trường chuẩn bị bước vào đợt cơ cấu danh mục liên quan đến FTSE Russell GEIS trong tháng 9.

Theo VFS, sau nhịp hồi phục mạnh trong tháng 8, VN-Index bước vào tháng 9 với vùng 1.850 - 1.870 điểm là khu vực kháng cự quan trọng.

Ở kịch bản tích cực, nếu VN-Index vượt thuyết phục vùng này cùng với sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng thị trường, chỉ số có thể hướng tới vùng 1.900 - 1.930 điểm. Diễn biến dòng vốn ngoại quanh thời điểm cơ cấu danh mục của FTSE Russell được kỳ vọng sẽ là một trong những yếu tố hỗ trợ tâm lý thị trường cùng với kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý III.

Ngược lại, ở kịch bản thận trọng, áp lực chốt lời có thể gia tăng khi VN-Index tiếp cận vùng 1.850 - 1.870 điểm, qua đó khiến chỉ số quay trở lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.780 - 1.815 điểm.

Về chiến lược đầu tư, VFS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, ưu tiên những cổ phiếu dẫn dắt có nền giá tích lũy tốt, thanh khoản cải thiện và kết quả kinh doanh tích cực. Việc giải ngân mới nên được thực hiện từng phần trong các nhịp điều chỉnh, đồng thời hạn chế mua đuổi và sử dụng đòn bẩy cao khi thị trường đã trải qua một nhịp tăng mạnh./.