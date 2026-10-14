Eximbank tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản trị theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), phiên họp bất thường ngày 14/10/2026 đã thông qua các nội dung về kiện toàn cơ cấu Hội đồng Quản trị (HĐQT), tiếp tục triển khai lộ trình hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua vào tháng 4/2026 và điều chỉnh quy định tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Toàn cảnh phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/10/2026 của Eximbank.

Theo Khung quản trị doanh nghiệp mới, Eximbank hướng tới xây dựng mô hình quản trị ngân hàng độc lập và chuyên nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam cùng các thông lệ tiên tiến nhất trên thế giới.

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu Hội đồng Quản trị theo lộ trình

Tiếp nối ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7/2026, Đại hội lần này đã thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), nâng số lượng thành viên HĐQT từ 06 lên 07 thành viên.

Trong đó, bà Phạm Thị Huyền Trang - Tổng giám đốc Eximbank, được bầu làm thành viên HĐQT. Hồ sơ của bà đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận từ tháng 7/2026, phù hợp với lộ trình kiện toàn cơ cấu quản trị đã được Eximbank công bố trước đó.

Việc bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí của Khung quản trị doanh nghiệp, chú trọng sự đa dạng về kinh nghiệm, chuyên môn và góc nhìn quản trị trong các lĩnh vực trọng yếu như chiến lược, tài chính - ngân hàng, quản trị rủi ro, kiểm toán, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tiến trình phát triển thị trường vốn

Đại hội cũng đã thông qua việc sửa đổi quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Eximbank và các nội dung liên quan trong Điều lệ Ngân hàng. Theo đó, Eximbank bãi bỏ giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 6% vốn điều lệ được quy định trước đây tại Điều lệ Ngân hàng, chuyển sang áp dụng mức tối đa theo quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát Eximbank tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Huyền Trang - Tổng Giám đốc, nhân dịp bà được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

Đồng thời, việc áp dụng giới hạn sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật tạo thêm điều kiện để Eximbank mở rộng cơ hội tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là những nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và tầm nhìn dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển của Ngân hàng trong giai đoạn mới.

Kiên định lộ trình xây dựng nền tảng quản trị bền vững

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT Eximbank cho biết, việc hoàn thiện mô hình quản trị của Eximbank là một điều kiện cần để phát triển ngân hàng nhằm đạt tiêu chuẩn tầm quốc tế. Năm 2026 là năm nền móng cho quá trình chuyển đổi và phát triển ngân hàng. Trong đó, việc kiện toàn cơ cấu HĐQT không chỉ bổ sung số lượng mà xây dựng một đội ngũ lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong mọi lĩnh vực của ngành tài chính, hoàn toàn độc lập, và quan trọng nhất là tinh thần trách nhiệm cao đối với người gửi tiền, khách hàng, nhân viên và cuối cùng là cổ đông.

“Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế, Eximbank cũng từng bước hoàn thiện các điều kiện quản trị và hoạt động theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, nhằm bảo vệ tiền của người gửi, giá trị cho khách hàng và nhân viên, đóng góp vào trách nhiệm quan trọng nhất - đó là góp phần vào công cuộc xây dựng nền kinh tế phát triển ổn định của Việt Nam” - Chủ tịch HĐQT Eximbank cho biết thêm.

Các quyết nghị được thông qua tại Đại hội tiếp tục cụ thể hóa lộ trình triển khai chiến lược và phát triển của Eximbank, tạo cơ sở để Ngân hàng từng bước đóng góp vào nền tảng phát triển kinh tế bền vững của đất nước./.