Bước chuyển từ giảng đường sang môi trường làm việc đòi hỏi sinh viên không chỉ có kiến thức chuyên môn, mà còn cần hiểu về yêu cầu thực tế của doanh nghiệp và những năng lực cần thiết để thích ứng với thị trường lao động. Từ định hướng đó, Prudential Việt Nam và Trường Đại học Văn Lang ký kết hợp tác, mở rộng các điểm chạm để sinh viên tiếp cận thực tiễn ngay trong quá trình học tập.

Theo thỏa thuận, Prudential sẽ chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và góc nhìn từ doanh nghiệp về năng lực mà thị trường lao động đang cần, qua đó hỗ trợ Trường trong quá trình xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo phù hợp hơn với thực tiễn.

Đại diện Prudential Việt Nam và Trường Đại học Văn Lang tại lễ ký kết hợp tác.

Sinh viên cũng sẽ có thêm cơ hội trải nghiệm môi trường doanh nghiệp thông qua các chương trình tham quan, hội thảo, tọa đàm và giao lưu với lãnh đạo, chuyên gia của Prudential. Đồng thời, các cơ hội việc làm, thực tập và chương trình Quản trị viên Tập sự tại Prudential sẽ được chia sẻ tới sinh viên, giúp các bạn tiếp cận và tìm hiểu những định hướng nghề nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường.

Thông qua các hoạt động này, hai bên kỳ vọng góp phần tăng cường sự kết nối giữa kiến thức học thuật và môi trường làm việc, giúp sinh viên hiểu hơn về yêu cầu nghề nghiệp, nhận diện những năng lực cần chuẩn bị và chủ động hơn khi bước vào thị trường lao động.

Bà Nguyễn Tâm Thanh - Phó Tổng Giám đốc Nhân sự Prudential Việt Nam chia sẻ: “Phát triển nguồn nhân lực trẻ cần sự kết nối dài hạn giữa giáo dục và doanh nghiệp. Thông qua hợp tác với Trường Đại học Văn Lang, Prudential mong muốn mang những góc nhìn và trải nghiệm thực tiễn đến gần hơn với sinh viên, giúp các bạn có thêm nền tảng để chủ động chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động”.

Trong khuôn khổ hợp tác, Prudential sẽ đưa kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính gần gũi hơn với sinh viên của Trường Đại học Văn Lang thông qua Levela, tập trung vào sáu nhóm nội dung thiết yếu gồm: quản lý ngân sách và dòng tiền, tiết kiệm và quỹ khẩn cấp, tín dụng và quản lý nợ, bảo hiểm, đặt mục tiêu và lập kế hoạch tài chính, phòng chống gian lận và bảo mật số./.