Giá cao su hôm nay trên các sàn giao dịch châu Á tiếp tục khởi sắc. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 1/2027 ở mức 423 Yên/kg, tăng 0,78%. Hợp đồng giao tháng 2/2027 ở mức 425,80 Yên/kg, tăng 0,66%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 1,31 Baht (1,44%) lên mức 92,58 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.830 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,62%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 18.880 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,40%.

Hợp đồng cao su butadien kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch nhiều nhất tăng 100 Nhân dân tệ, tương đương 0,65%, lên 15.380 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 242,50 Cent/kg, tăng 2,49%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 240,80 Cent/kg, tăng 1,90%.

Thị trường cao su thế giới khép lại tuần giao dịch với diễn biến tích cực, dẫn đầu là sàn SGX với mức tăng cao nhất 2,49%, tiếp đến là HFE với 1,62%. Sàn TOCOM cùng thị trường Thái Lan cũng đồng loạt tăng. Đà tăng đồng loạt tại 3 sàn phản ánh tâm lý giao dịch đang cải thiện.

Trong ngắn hạn, giá cao su thế giới có khả năng duy trì đà tăng nếu nhu cầu nguyên liệu từ ngành sản xuất lốp xe Trung Quốc cải thiện và nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chủ chốt ở Đông Nam Á bị thu hẹp.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.