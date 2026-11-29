Hơn 5.000 cơ sở nhà, đất vẫn chờ xử lý

Theo số liệu Bộ Tài chính công khai tại Thông báo số 1065/TB-BTC, tính đến ngày 23/11/2026, cả nước đã hoàn thành xử lý 27.260 trong tổng số 32.653 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, đạt khoảng 83,5%.

Kết quả này cho thấy, tiến độ đã có chuyển biến, song vẫn còn 5.393 cơ sở chưa hoàn thành. Trong khi đó, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ đã được xác định là trong năm 2026, đồng nghĩa các bộ, ngành, địa phương chỉ còn hơn một tháng để giải quyết khối lượng công việc còn lại.

Đáng chú ý, tiến độ giữa các địa phương còn có sự chênh lệch đáng kể. Có địa phương đã gần như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng có địa phương mới đạt trên 50% khối lượng công việc.

Trường Trung cấp Thái Nguyên thuê lại trụ sở cũ của Trung tâm Công nghiệp Xây dựng (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên).

Khoảng cách này đặt ra sức ép khác nhau đối với từng địa phương. Với những nơi đã đạt tỷ lệ hoàn thành cao, nhiệm vụ tiếp theo là xử lý dứt điểm số cơ sở còn lại, không để những phần việc cuối cùng kéo dài sang năm sau. Còn tại những địa phương vẫn còn hàng trăm cơ sở chưa hoàn thành, việc tăng tốc phải bắt đầu từ rà soát cụ thể từng tài sản, xác định rõ phương án nào có thể triển khai ngay và khâu nào đang làm chậm tiến độ.

Quảng Trị là một ví dụ cho thấy rõ thực tế này. Trong kỳ báo cáo, địa phương đã hoàn thành xử lý 356 cơ sở, thuộc nhóm địa phương có số lượng hoàn thành nhiều nhất.

Tuy nhiên, tính chung đến ngày 23/11, tỉnh mới xử lý được 553 trong tổng số 829 cơ sở, đạt 66,7%, còn 276 cơ sở chưa hoàn thành. Kết quả trong kỳ là tín hiệu tích cực, nhưng khối lượng còn lại vẫn đòi hỏi địa phương tiếp tục duy trì nhịp độ thực hiện cao trong những tuần cuối năm.

Không để trách nhiệm dừng ở văn bản chỉ đạo

Tại Thông báo số 1065/TB-BTC, Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương, Bộ Tài chính yêu cầu rà soát, ban hành quyết định xử lý đối với những cơ sở nhà, đất chưa có quyết định; khẩn trương triển khai các phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Những cơ sở đã có quyết định điều chuyển về địa phương phải được bàn giao ngay. Theo Bộ Tài chính, đây là khâu cần được thực hiện dứt điểm, bởi nếu việc bàn giao tiếp tục chậm, địa phương sẽ không có đủ điều kiện để tiếp nhận, quản lý và triển khai phương án sử dụng tài sản.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả xử lý tài sản dôi dư. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn

Với các địa phương, nhiệm vụ không chỉ là ban hành quyết định xử lý, mà còn phải tổ chức thực hiện phương án đã được phê duyệt, phân công rõ trách nhiệm và kịp thời tiếp nhận nhà, đất do cơ quan trung ương bàn giao. Đối với những phương án phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc không còn khả thi trong quá trình thực hiện, địa phương cần xem xét điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế. Việc điều chỉnh phải hướng tới tháo gỡ trở ngại để triển khai được phương án, không trở thành một vòng thủ tục mới khiến thời gian xử lý tiếp tục kéo dài.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác kết quả xử lý trên phần mềm tổng hợp và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

Những nhiệm vụ này đặt trách nhiệm trực tiếp lên người đứng đầu. Bởi tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư không chỉ phụ thuộc vào việc đã có phương án hay chưa, mà còn nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Nếu người đứng đầu không trực tiếp theo dõi, đôn đốc và xử lý những khâu chậm trễ, các quyết định đã ban hành rất dễ tiếp tục “nằm trên giấy”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn từng nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP về xử lý, khai thác tài sản công dôi dư rằng, cơ chế, chính sách mới chỉ tạo hành lang pháp lý; yếu tố quyết định vẫn là trách nhiệm, quyết tâm và hành động của từng bộ, ngành, địa phương. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả xử lý tài sản dôi dư.

Thực tế tại Quảng Trị cho thấy, yêu cầu này đã được đặt ra cụ thể ở cấp địa phương. Tại cuộc họp ngày 16/11/2026 về đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang đánh giá, dù tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, việc tổ chức thực hiện tại một số cơ quan, địa phương vẫn chưa thực sự quyết liệt. Ông Nguyễn Đăng Quang yêu cầu người đứng đầu trực tiếp rà soát, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thời hạn xử lý đối với từng cơ sở nhà, đất.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các xã, phường tập trung triển khai những quyết định đã ban hành. Đối với tài sản có phương án chuyển đổi công năng, cho thuê hoặc bán, các đơn vị phải khẩn trương công khai thông tin và tổ chức thực hiện; những trường hợp chậm tiến độ cần báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, có phương án xử lý phù hợp.

Điều đáng chú ý trong chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị là yêu cầu đi thẳng vào từng cơ sở, tài sản, từng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Cách làm này giúp việc đôn đốc không dừng ở những báo cáo tổng hợp, mà gắn tiến độ chung với phần việc cụ thể của từng đơn vị. Khi một cơ sở nhà, đất chậm được xử lý, cơ quan phụ trách phải chỉ ra được nguyên nhân và hướng giải quyết, thay vì tiếp tục chờ đợi chỉ đạo ở cấp trên.

Xử lý nhà, đất dôi dư không đơn thuần là hoàn tất việc sắp xếp trụ sở sau thay đổi tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Đây là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, được Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, vì vậy, việc để tài sản bỏ trống, xuống cấp hoặc chậm được bố trí sử dụng đều làm giảm hiệu quả khai thác nguồn lực công. Những cơ sở đủ điều kiện cần sớm được đưa vào phục vụ hoạt động công hoặc khai thác theo đúng quy định, thay vì tiếp tục nằm trong danh mục chờ xử lý.

Theo Bộ Tài chính, thời hạn hoàn thành trong năm 2026 đã cận kề. Những con số công khai cho thấy, công việc đã có tiến triển, nhưng phần việc còn lại vẫn rất lớn. Do đó, kết quả xử lý cụ thể tại từng cơ sở nhà, đất từ nay đến cuối năm sẽ là phần việc quan trọng nhất. Bởi chỉ khi các phương án được triển khai đến cùng, tài sản được bàn giao, tiếp nhận và bố trí sử dụng đúng quy định, nhiệm vụ sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư mới thực sự hoàn thành.