Giá cà phê trong nước hôm nay đảo chiều tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt phục hồi

Khảo sát giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên cho thấy, thị trường đảo chiều tăng trở lại sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Giá thu mua đồng loạt tăng từ 500 - 700 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên 69.800 - 70.500 đồng/kg.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) tăng lên 70.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng lên 70.400 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tăng lên 69.800 đồng/kg.

Đà tăng này chủ yếu được hỗ trợ bởi sự phục hồi của giá cà phê Robusta trên sàn London, cùng với kỳ vọng lượng cà phê vụ mới đưa ra thị trường có thể thấp hơn dự kiến khi người trồng hạn chế bán hàng ở vùng giá thấp.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta ghi nhận nhịp phục hồi mạnh trên sàn ICE London sau khi liên tục thiết lập các vùng giá thấp mới.

Cụ thể, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 59 USD/tấn, lên 2.857 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 65 USD/tấn, đạt 2.832 USD/tấn.

Trong khi đó, sàn ICE New York nghỉ giao dịch nhân dịp lễ Tạ ơn tại Mỹ. Theo mức giá chốt phiên ngày 26/11, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 đạt 275,65 US cent/pound, kỳ hạn tháng 3/2027 đạt 270 US cent/pound và kỳ hạn tháng 5/2027 đứng ở mức 263,1 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Khảo sát giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, thị trường trong nước tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Giá thu mua giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, xuống còn 122.000 - 126.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm xuống còn 126.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu xuống còn 124.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) cũng giảm xuống còn 122.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giảm xuống mức 122.000 đồng/kg. Đợt điều chỉnh liên tiếp trong những ngày gần đây đã đưa giá hồ tiêu trong nước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2025.

Hồ tiêu và cà phê là hai mặt hàng nông sản chủ lực tại Tây Nguyên, được nhiều hộ nông dân phát triển theo mô hình trồng xen canh. Vì vậy, những biến động mạnh của thị trường cà phê thời gian qua cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch và quyết định bán hàng của người trồng tiêu.

Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu trước triển vọng nguồn cung từ những vụ thu hoạch mới tại Brazil và Việt Nam tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên thị trường.

Trái ngược với đà giảm mạnh tại thị trường trong nước,giá hồ tiêu thế giới tiếp tục đi ngang tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu chủ chốt.

Theo cập nhật của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện duy trì ở mức 6.748 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen loại ASTA 570 được giao dịch ở mức 5.400 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các quốc gia sản xuất lớn được khảo sát. Trong khi đó, Malaysia tiếp tục dẫn đầu với mức giá 9.100 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt duy trì ở mức 5.700 USD/tấn và 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giữ ở mức 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.