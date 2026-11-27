Theo EVN, Chương trình “Tháng tri ân khách hàng” năm nay diễn ra trong tháng 12/2026 và có thể kéo dài đến trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 tùy theo tình hình, hoàn cảnh thực tế ở từng địa phương, đơn vị.

Mục đích của chương trình: Thể hiện sự tri ân của EVN tới các khách hàng sử dụng điện thông qua việc nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng khi sử dụng các dịch vụ điện và một số hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời chương trình cũng tạo sự gắn kết, đem lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng sử dụng điện và cộng đồng thông qua việc trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Theo đó, một số hoạt động chính của “Tháng tri ân khách hàng” năm 2026 như: Tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến phản ánh của khách hàng, giải đáp thắc mắc, kết hợp tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

EVN và các đơn vị thành viên triển khai “Tháng tri ân khách hàng năm 2026”.

Tri ân, tặng quà, cảm ơn các khách hàng sản xuất công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp với đơn vị Điện lực tham gia công tác dịch chuyển phụ tải để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong năm 2026.

Tập trung triển khai dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7 theo hướng đa dạng hơn về sản phẩm, thuận tiện hơn trong tiếp cận và sát hơn với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn khi có nhu cầu kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt, thay thế, bảo dưỡng hệ thống và thiết bị điện sau công tơ; các dịch vụ sửa chữa sự cố điện ngầm; bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện phục vụ trạm sạc, trụ sạc xe điện...

Triển khai một số chương trình hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn phù hợp với điều kiện thực tế, như: Hỗ trợ, tài trợ lắp đặt miễn phí hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo dưỡng để phát huy hiệu quả lâu dài; khắc phục, sửa chữa miễn phí hệ thống điện sau công tơ; thay thế đường dây, thiết bị điện mất an toàn...

Các Tổng công ty Điện lực, các công ty Điện lực các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Tỉnh Đoàn các địa phương trong việc triển khai các chương trình Thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời trên địa bàn.

Thí điểm xây dựng các hành trình trải nghiệm khách hàng, khảo sát đo lường và đánh giá trải nghiệm khách hàng đối với các dịch vụ điện, ưu tiên khảo sát đối với dịch vụ cấp điện mới.

Tăng cường phối hợp với các đối tác triển khai các chương trình ưu đãi, tri ân khách hàng thông qua việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến, miễn phí dịch vụ tư vấn tiết kiệm điện, lắp đặt điện mặt trời mái nhà...