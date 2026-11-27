Xác định cụ thể vướng mắc của từng nhóm hồ sơ

Theo Thuế tỉnh Tuyên Quang, trong 10 tháng năm 2026, cơ quan Thuế cấp mã số thuế cho 80 doanh nghiệp, tổ chức. Cùng thời gian này, tỉnh có 496 đơn vị ngừng hoạt động đang làm thủ tục, 483 đơn vị tạm ngừng kinh doanh và 1.427 đơn vị đóng mã số thuế.

Triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, Thuế tỉnh Tuyên Quang không chỉ tiến hàng rà soát, làm sạch mã số thuế đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từ đầu năm đến nay mà còn khối lượng mã số thuế còn tồn đọng từ nhiều năm trước do cả lý do khách quan và chủ quan.

Việc xử lý các mã số thuế tồn đọng không đơn thuần là rà soát, cập nhật lại trạng thái trên hệ thống quản lý thuế. Đằng sau mỗi mã số thuế có thể là những thủ tục chưa hoàn thành, nghĩa vụ tài chính cần xác định hoặc thông tin đăng ký chưa được thống nhất giữa các cơ quan quản lý.

Kết quả đến hết tháng 10/2026, cơ quan Thuế đã xử lý 5.661 trường hợp chấm dứt hiệu lực và khôi phục mã số thuế của nhiều nhóm người nộp thuế, trong đó có cả hộ và cá nhân kinh doanh.

Thuế tỉnh Tuyên Quang đẩy nhanh làm sạch mã số thuế, cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: CTV.

Đáng chú ý, trong danh sách rà soát, trạng thái 03 dùng cho người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế được một số Thuế cơ sở triển khai đạt tỷ lệ cao, điển hình có Thuế cơ sở 4 đạt 83,9%; Thuế cơ sở 1 đạt 76,1%; Thuế cơ sở 2 đạt 67,6%.

Ở trạng thái 06 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, khi lập danh sách doanh nghiệp, tổ chức theo hướng dẫn của Cục Thuế, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã tách riêng các trường hợp đã có hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế ở trạng thái này. Nhờ đó, tạo cơ sở để đối chiếu thông tin, xác định những nội dung còn phải giải quyết, thay vì xem tất cả trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký đều có cùng nguyên nhân và cách thức xử lý.

Từ thực tiễn trên có thể thấy, phân loại đúng tình trạng người nộp thuế và xác định cụ thể vướng mắc của từng nhóm hồ sơ là giải pháp quan trọng để tổ chức xử lý mã số thuế tồn đọng có trọng tâm, đồng thời hạn chế tình trạng hồ sơ kéo dài do chưa xác định rõ thủ tục cần hoàn thành.

Tập trung xử lý hồ sơ còn vướng nghĩa vụ tài chính

Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, một trong những khó khăn thường gặp khi xử lý mã số thuế tồn đọng là thông tin đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế chưa thống nhất. Nếu thiếu cơ chế đối chiếu, việc xác định tình trạng pháp lý và nghĩa vụ của người nộp thuế có thể gặp vướng mắc, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết thủ tục.

Để tháo gỡ vấn đề này, ngay từ khi triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, UBND tỉnh Tuyên Quang đã giao Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh và chính quyền cấp xã, phường thực hiện đối chiếu thông tin, đồng thời hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện thủ tục theo quy định. Trong đó, việc tận dụng dữ liệu đã có tại các cơ quan nhà nước được đặt ra nhằm hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin khi thực hiện thủ tục.

Với những trường hợp cần kiểm chứng thông tin chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật, cơ quan Công an phối hợp đối chiếu với dữ liệu dân cư. Giải pháp này đặc biệt có ý nghĩa đối với những trường hợp có dấu hiệu thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đăng ký kinh doanh.

Cùng với đối chiếu dữ liệu, Thuế tỉnh Tuyên Quang chú trọng công khai quy trình, thủ tục và thời hạn giải quyết nhằm giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động thực hiện nghĩa vụ.

Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Tuyên Quang tập trung xử lý hồ sơ còn vướng nghĩa vụ tài chính, nhất là các trường hợp có khoản nợ thuế đang được theo dõi. Theo đó, cơ quan Thuế tiếp tục rà soát người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 có nợ thuế để xử lý việc khoanh nợ theo quy định, hoặc chấm dứt khoanh nợ khi người nộp thuế đã nộp đủ khoản nợ vào ngân sách.

Đối với doanh nghiệp đã thanh toán và hoàn thành các nghĩa vụ, cơ quan Thuế thực hiện đối chiếu khoản tiền đã nộp và cập nhật hồ sơ nợ trước khi xem xét kết quả giải quyết thủ tục về mã số thuế.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Tuyên Quang tập trung hướng dẫn các đơn vị hợp nhất, bị sáp nhập hoàn thành nghĩa vụ thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.