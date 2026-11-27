Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026) do Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) tổ chức sáng 27/11 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thông tin về tiến trình đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, Việt Nam đã đưa ra những cam kết hết sức mạnh mẽ và đến nay đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ. Hai bên đang tích cực hoàn tất các vấn đề kỹ thuật cuối cùng để tiến tới ký kết.

“Mức thuế áp dụng thực tế sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Việc ký kết và đưa vào thực thi Hiệp định dự kiến sẽ tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định, bình đẳng và thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ, cũng như các nhà đầu tư quốc tế.

Trước đó, tối 25/11, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) công bố kết luận sơ bộ đối với 14 trong số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Đối với Việt Nam, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35%, có thể điều chỉnh xuống 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Cơ quan này đồng thời đề xuất danh mục miễn trừ gồm 2.121 mã hàng hóa. USTR dự kiến tổ chức phiên điều trần công khai từ ngày 25/1/2027. Quyết định cuối cùng có thể được đưa ra sớm nhất vào tháng 2/2027 và muộn nhất vào ngày 11/3/2027.

Đánh giá tác động thông tin trên, các chuyên gia phân tích kỳ vọng Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ đạt được thỏa thuận thương mại, đưa mức thuế theo Mục 301 về 20% trong kịch bản cơ sở. Theo Chứng khoán VPS, hai yếu tố tích cực đáng chú ý trong đề xuất lần này là cơ chế khấu trừ thuế Mục 301 hiện hành và phạm vi miễn trừ tương đối rộng. Đối với các mặt hàng đang chịu thuế Mục 301 liên quan đến lao động cưỡng bức ở mức 12,5%, phần thuế tăng thêm trong kịch bản cơ sở sẽ là 7,5 điểm phần trăm.

VPS ước tính khoảng 63% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ không chịu khoản thuế bổ sung lần này. Qua đó, thuế suất hiệu dụng bình quân đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể chỉ tăng thêm khoảng 2,8 điểm phần trăm so với hiện hành.

Tuy nhiên, mức độ tác động sẽ có sự phân hóa giữa các ngành, tùy thuộc vào phạm vi miễn trừ, chênh lệch thuế quan giữa Việt Nam với các quốc gia cạnh tranh trực tiếp và khả năng thay thế nguồn cung. Trong đó, dệt may, da giày, thủy sản và đồ gỗ nội thất là những nhóm ngành được VPS đánh giá có rủi ro tương đối cao hơn.

Thống kê của ABS Research đối với 13 sự kiện liên quan đến thuế quan trong giai đoạn 2018-2026 cho thấy VN-Index giảm bình quân 1,4% sau một phiên và 0,8% sau 5 phiên, song tăng lần lượt 0,8% và 3,6% sau 20 và 60 phiên. Theo ABS, thị trường thường phản ứng mạnh trước những thông tin thuế quan mang tính bất ngờ, trong khi mức độ tác động tương đối nhẹ hơn đối với các đề xuất có lộ trình thực hiện và còn dư địa đàm phán.