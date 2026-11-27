* PV: Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, đồng thời yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế, bà đánh giá như thế nào về vai trò của doanh nghiệp nhà nước hiện nay? Đâu là những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác quản trị doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn tới?

Bà Hà Thu Thanh: Khu vực kinh tế nhà nước nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, thúc đẩy tăng trưởng của khu vực này.

Có thể khái quát năm chức năng quan trọng của doanh nghiệp nhà nước: dẫn dắt đầu tư chiến lược; kiến tạo hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, phân bổ vốn và tạo nguồn vốn mồi cho các khu vực kinh tế khác; đồng thời nâng cao các chuẩn mực của thị trường.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp Nhà nước 2026. Ảnh: Đức Thanh

Trong giai đoạn 2026 - 2030, khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, vai trò của doanh nghiệp nhà nước không chỉ dừng ở dẫn dắt đầu tư mà cần chuyển mạnh sang gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Yêu cầu này xuất phát từ hai vấn đề lớn. Trước hết, tăng trưởng cao đòi hỏi lượng vốn huy động lớn hơn, năng suất cao hơn và hiệu quả sử dụng vốn tốt hơn. Nguồn lực phục vụ tăng trưởng không thể chỉ dựa vào hệ thống ngân hàng mà cần được huy động đa dạng từ nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, cũng như thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Trong 2 ngày 25 - 26/11/ 2026, tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp nhà nước khu vực châu Á năm 2026.

Muốn thu hút các nguồn vốn này, yếu tố nhà đầu tư đặc biệt quan tâm là chất lượng quản trị công ty. Họ cần tin tưởng rằng vốn được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, có khả năng tạo ra giá trị và bảo đảm khả năng hoàn trả. Vì vậy, minh bạch thông tin, trách nhiệm giải trình của đội ngũ lãnh đạo và khả năng tạo ra tác động xã hội tích cực là những yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin thị trường.

Các chỉ tiêu tài chính như quy mô vốn, doanh thu, tài sản chủ yếu phản ánh kết quả hiện tại và quá khứ. Khi quyết định đầu tư cho tương lai, nhà đầu tư còn cần nhìn thấy năng lực quản trị và khả năng tạo ra giá trị dài hạn của doanh nghiệp. Quản trị công ty có thể không trực tiếp tạo ra doanh thu, lợi nhuận ngay lập tức, nhưng là nền tảng để củng cố niềm tin, thu hút dòng vốn và thúc đẩy phát triển trung, dài hạn.

Yêu cầu thứ hai là doanh nghiệp nhà nước phải nhìn nhận lại khả năng tạo ra giá trị kinh tế và tác động xã hội tương xứng với nguồn vốn nhà nước đang nắm giữ. Doanh nghiệp cần sử dụng vốn hiệu quả hơn, gắn với quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Đây cũng là lý do Nghị quyết 79-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải áp dụng nguyên tắc quản trị công ty theo chuẩn mực OECD. Các nguyên tắc này hướng tới quản lý, phát triển giá trị vốn nhà nước, gia tăng giá trị doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo ra những tác động tích cực về môi trường, xã hội.

Điều quan trọng là phải chuyển từ tư duy quản lý truyền thống, tập trung vào bảo toàn vốn, quản lý tài sản và tuân thủ quy trình, sang tư duy đầu tư chuyên nghiệp. Nhà nước không chỉ là cổ đông mà còn là nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn thuộc sở hữu toàn dân, là nguồn lực của quốc gia. Vì vậy, người đại diện vốn nhà nước cần hướng tới tối ưu hóa giá trị vốn, tạo ra giá trị kinh tế, tác động xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực và cả quốc gia.

Khi doanh nghiệp nhà nước nâng cao chất lượng quản trị, lợi ích không chỉ giới hạn trong khu vực kinh tế nhà nước mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong các tiêu chí ESG, chữ G (Governance - quản trị) có vai trò đặc biệt quan trọng. Quản trị tốt là nền tảng để doanh nghiệp xác định, đo lường và kiểm soát các tác động về môi trường, xã hội, qua đó hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là những yếu tố ngày càng được nhà đầu tư quan tâm.

* PV: OECD đã đưa ra các nguyên tắc quản trị dành riêng cho doanh nghiệp nhà nước, nhấn mạnh vai trò của Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu chuyên nghiệp, tính minh bạch và trách nhiệm của hội đồng quản trị. Theo bà, đâu là những nội dung trong các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp nhà nước của OECD mà Việt Nam cần ưu tiên triển khai trong giai đoạn hiện nay?

Bà Hà Thu Thanh: OECD ban hành Hướng dẫn về quản trị công ty trong doanh nghiệp nhà nước từ năm 2015 và cập nhật vào năm 2024. Một trong những nội dung được nhấn mạnh là Nhà nước phải đóng vai trò chủ sở hữu chuyên nghiệp, không trực tiếp điều hành doanh nghiệp mà định hướng về hiệu quả phát triển, tăng trưởng và tác động xã hội.

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD)

Theo tinh thần đó, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thể hiện định hướng tách bạch vai trò của Nhà nước với tư cách chủ sở hữu vốn khỏi hoạt động điều hành doanh nghiệp. Việc xây dựng và quyết định chiến lược kinh doanh thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp, tổng công ty và tập đoàn nhà nước.

Bên cạnh đó, theo định hướng được đề cập tại hội thảo, Luật Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục được sửa đổi trong năm 2027, tập trung vào ba nhóm nội dung: bảo đảm đối xử công bằng giữa các khu vực kinh tế; tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình của người đại diện vốn, các thiết chế quản trị trong doanh nghiệp; bổ sung quy định về quản trị công ty gắn với phát triển bền vững, trong đó có các yếu tố ESG.

Đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực phi tài chính, yêu cầu trọng tâm là tách bạch chức năng chủ sở hữu của Nhà nước với chức năng điều phối, điều hành doanh nghiệp. Trong khi đó, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm cần đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị cao, chặt chẽ hơn do đặc thù kinh doanh tiền tệ và ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội.

Để thực hiện những yêu cầu này, bên cạnh hoàn thiện pháp luật, cần thay đổi tư duy, phương thức quản trị và tăng cường đào tạo đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Các thành viên lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty không chỉ cần năng lực điều hành, tổ chức sản xuất, kinh doanh mà còn phải hiểu rõ trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước, có khả năng quản trị vốn hiệu quả, minh bạch và bền vững.

Qua thực tiễn đánh giá, VIOD nhận thấy khuôn khổ thể chế đã có những bước tiến, nhưng việc cụ thể hóa các yêu cầu quản trị trong công tác bổ nhiệm, giao nhiệm vụ và đánh giá đội ngũ lãnh đạo vẫn còn khoảng trống. Tiêu chí đánh giá tại nhiều tập đoàn, tổng công ty hiện chủ yếu gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, trong khi yêu cầu tạo giá trị xã hội và phát triển bền vững chưa được thể hiện tương xứng.

Một điểm cần lưu ý là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không chỉ thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mà còn đóng vai trò nhà đầu tư tài chính khi góp vốn vào các công ty cổ phần, doanh nghiệp niêm yết. Vì vậy, họ vừa phải áp dụng nguyên tắc OECD dành cho doanh nghiệp nhà nước, vừa phải đáp ứng các chuẩn mực quản trị trên thị trường vốn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư, sở hữu.

Khi chuyển từ tư duy quản lý tài sản, bảo toàn vốn sang quản lý giá trị vốn và gia tăng giá trị doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty có thể chủ động cải thiện chất lượng quản trị ngay cả khi hệ thống pháp luật chưa được sửa đổi đồng bộ. Thực tiễn tại một số doanh nghiệp tiên phong, trong đó có Petrovietnam, cho thấy hướng đi này hoàn toàn có thể triển khai.

* PV: Với vai trò là tổ chức thúc đẩy thực hành quản trị công ty tại Việt Nam, VIOD có những khuyến nghị gì nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nhà nước? Đặc biệt, VIOD có đề xuất phối hợp với Bộ Tài chính như thế nào và kỳ vọng gì đối với sự hợp tác này?

Bà Hà Thu Thanh: Giá trị doanh nghiệp và khả năng được lựa chọn vào danh mục những tài sản đáng đầu tư của ASEAN không chỉ được quyết định bởi quy mô vốn, lợi nhuận hay các chỉ số tài chính như ROE, ROA, mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng quản trị công ty.

Từ năm 2012, các thị trường vốn ASEAN đã triển khai chương trình đánh giá, lựa chọn những doanh nghiệp có chất lượng quản trị tốt, được xem là tài sản đáng đầu tư trong khu vực. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này, do nhận thức về vai trò của quản trị công ty trong gia tăng giá trị doanh nghiệp còn hạn chế.

Vì vậy, trước hết, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức để doanh nghiệp hiểu rằng quản trị công ty là yếu tố quan trọng tạo nên giá trị doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động đánh giá chất lượng quản trị theo tiêu chí ASEAN để xác định vị thế và khả năng trở thành tài sản đáng đầu tư trong khu vực.

Thứ hai, cần nâng cao năng lực của các thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị. Những người giữ vị trí này phải hiểu rõ các nguyên tắc quản trị công ty và biết cách vận hành, áp dụng thực chất trong doanh nghiệp.

Thứ ba, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị trên ba phương diện: quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và xây dựng định hướng chiến lược. Đây là những năng lực cần thiết để doanh nghiệp duy trì hoạt động liên tục, phát triển bền vững trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng bất định.

Trên cơ sở đó, VIOD đề xuất một số sáng kiến và định hướng phối hợp với Bộ Tài chính để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nhà nước theo chuẩn OECD.

Trong đó có việc triển khai sáng kiến Vietnam Corporate Value Up - Chương trình nâng tầm giá trị doanh nghiệp Việt Nam thông qua quản trị công ty. Sáng kiến hướng tới nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng cách cải thiện chất lượng quản trị, qua đó tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Để triển khai, rất cần sự vào cuộc của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính và sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của người đại diện vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty.

Thứ hai, xây dựng bộ chỉ số quản trị công ty dành cho doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam, tổ chức đánh giá và công bố định kỳ hằng năm. Bộ chỉ số sẽ tạo cơ sở đánh giá khách quan, thúc đẩy doanh nghiệp cải thiện chất lượng quản trị, đồng thời hỗ trợ triển khai chương trình Vietnam Corporate Value Up.

Thứ ba, thúc đẩy tích hợp các nguyên tắc quản trị của OECD vào quá trình sửa đổi pháp luật, chính sách có liên quan, trước hết là Luật Doanh nghiệp, tiếp đó là Luật Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng và các luật liên quan khác.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy thành lập mạng lưới chuyên môn về quản trị công ty và phát triển bền vững trong khu vực doanh nghiệp nhà nước. Hiện VIOD đã có mạng lưới chuyên gia dành cho doanh nghiệp niêm yết, chủ yếu thuộc khu vực tư nhân. Với doanh nghiệp nhà nước, cũng cần cơ chế tương tự để chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng học tập, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy thực hành quản trị tốt.

* PV: Xin cảm ơn bà!