Vietcombank hạ lãi vay cuối năm, gần 25.000 khách hàng hưởng lợi

PV: Thưa ông, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về hạ mặt bằng lãi suất, Vietcombank đã điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay ra sao trong những tháng cuối năm?

Ông Bạch Thành Long

Ông Bạch Thành Long: Vietcombank luôn xác định việc tiên phong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động kinh doanh.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung vào hai trọng tâm: điều chỉnh mặt bằng lãi suất huy động theo hướng phù hợp nhằm tiết giảm chi phí vốn đầu vào; đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi, giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn tín dụng, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Theo đó, từ ngày 19/10 đến hết ngày 31/12/2026, Vietcombank triển khai chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển các lĩnh vực ưu tiên với mức giảm lãi suất từ 1,5% đến 2%/năm, đặc biệt có một số lĩnh vực giảm đến 3%/năm. Song song, từ ngày 20/10/2026, ngân hàng giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, qua đó tạo dư địa giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, bao gồm cả các khoản vay hiện hữu.

PV: Vì sao một số lĩnh vực được giảm tới 3%/năm và kết quả bước đầu ra sao?

Ông Bạch Thành Long: Vietcombank áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 3%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn thuộc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết yếu, bao gồm nhiều ngành hàng và lĩnh vực có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống và phát triển kinh tế. Chính sách này không chỉ góp phần giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn thúc đẩy lưu thông hàng hóa, bảo đảm nguồn cung các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu trên thị trường, qua đó góp phần ổn định mặt bằng giá cả và đời sống người dân, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm những tháng cuối năm.

Theo thống kê sơ bộ đến đầu tháng 11/2026, Vietcombank đã giải ngân khoảng 150.000 tỷ đồng trong khuôn khổ chương trình. Gần 25.000 khách hàng, gồm cả doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình, được hưởng chính sách giảm lãi suất.

Văn phòng giao dịch tại Vietcombank

PV: Lãi suất giảm giúp doanh nghiệp bớt áp lực chi phí. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu tài sản bảo đảm, Vietcombank làm gì để họ có thể tiếp cận khoản vay?

Ông Bạch Thành Long: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), một trong những khó khăn phổ biến trong tiếp cận tín dụng là hạn chế về tài sản bảo đảm, đặc biệt là bất động sản. Nhằm tháo gỡ vướng mắc này, Vietcombank đang từng bước đẩy mạnh phương thức cho vay dựa trên dòng tiền, khai thác dữ liệu giao dịch và hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp để đánh giá toàn diện hơn năng lực tài chính cũng như khả năng trả nợ.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp có quan hệ giao dịch tại Vietcombank, ngân hàng có thể khai thác, phân tích lịch sử giao dịch thanh toán, doanh thu qua tài khoản và các luồng tiền phát sinh để đánh giá hiệu quả, dòng tiền hoạt động và phương án trả nợ. Trên cơ sở đó, Vietcombank xem xét cấp tín dụng phù hợp với năng lực tài chính và dòng tiền thực tế của doanh nghiệp, từng bước giảm sự phụ thuộc vào tài sản bảo đảm, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả nhưng còn hạn chế về tài sản thế chấp.

PV: Cách tiếp cận đó được áp dụng ra sao với doanh nghiệp xuất khẩu hoặc doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất?

Ông Bạch Thành Long: Đối với doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng, Vietcombank tiếp tục từng bước đẩy mạnh phương thức tiếp cận tín dụng dựa trên dòng tiền gắn với đặc thù hoạt động và chu kỳ kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp xuất khẩu, ngân hàng có thể xem xét cấp tín dụng trên cơ sở hợp đồng xuất khẩu, đơn hàng hoặc thư tín dụng (L/C), thông qua các hình thức tài trợ thương mại đa dạng như tài trợ trước giao hàng, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, bao thanh toán... Nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu và các khoản phải thu theo hợp đồng được xem xét như một cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào phương án tài trợ và kết quả thẩm định, doanh nghiệp có thể giảm mức độ phụ thuộc vào tài sản bảo đảm.

Đối với doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng, Vietcombank chú trọng khai thác dữ liệu giao dịch, thanh toán giữa các thành viên trong chuỗi, thông tin về đơn hàng, hợp đồng cung ứng và các khoản phải thu. Ngoài ra, ngân hàng chủ động tư vấn, kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp đầu chuỗi, nhà sản xuất và nhà phân phối lớn. Thông qua đó, Vietcombank hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Vietcombank trong thẩm định và tài trợ dựa trên dữ liệu giao dịch và dòng tiền.

PV: Sau đợt giảm lãi suất cuối năm, Vietcombank sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng theo hướng nào?

Ông Bạch Thành Long: Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, không chỉ thông qua các chính sách ưu đãi về lãi suất, mà còn bằng việc tiết giảm chi phí hoạt động, đa dạng hóa các phương thức cấp tín dụng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Trọng tâm là tiếp tục tối ưu hóa chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để tạo dư địa duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý; ưu tiên nguồn vốn và đẩy mạnh các chương trình, chính sách ưu đãi cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các ngành kinh tế trọng điểm và những động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và phát triển các giải pháp tài chính trọn gói, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Mục tiêu xuyên suốt của Vietcombank là bảo đảm hoạt động tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại chủ lực trong việc cung ứng vốn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.