Ngân hàng - Bảo hiểm

VietinBank iPay Mobile mở kho quà gần 2,2 tỷ đồng: Cơ hội sở hữu ô tô VinFast VF3 và iPhone 18 Pro

13:10 | 13/11/2026
(TBTCO) - Từ nay đến 10/1/2027, VietinBank chính thức triển khai chương trình khuyến mại “Mở túi - Khui quà” trên ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile, mang đến kho quà tặng tổng giá trị gần 2,2 tỷ đồng. Đặc biệt, khách hàng có cơ hội sở hữu ô tô VinFast VF3, iPhone 18 Pro cùng hàng chục nghìn phần quà hấp dẫn khi trải nghiệm các tiện ích và thực hiện giao dịch hằng ngày trên ứng dụng.
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Mở túi quà may mắn, săn giải thưởng với tổng giá trị quà tặng gần 2,2 tỷ đồng

Nhằm gia tăng trải nghiệm và tri ân khách hàng trong dịp cuối năm, VietinBank mang đến chương trình khuyến mại “Mở túi - Khui quà” với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 2,2 tỷ đồng, diễn ra từ ngày 09/11/2026 đến hết ngày 10/01/2027.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là 1 giải Đặc biệt - ô tô VinFast VF3 bản Plus trị giá 300 triệu đồng cùng 8 giải Nhất - iPhone 18 Pro 256GB, mỗi giải trị giá 40 triệu đồng. Đây là những phần thưởng hấp dẫn, hứa hẹn mang đến thêm nhiều niềm vui và bất ngờ cho khách hàng trong mùa mua sắm, giải trí và du lịch cuối năm.

Không dừng lại ở đó, kho quà còn quy tụ nhiều sản phẩm công nghệ và tiện ích gia đình như máy quay DJI Osmo Pocket 4, đồng hồ thông minh Garmin, robot hút bụi lau nhà Xiaomi, tai nghe AirPods, máy lọc không khí Samsung, loa Bluetooth JBL cùng nhiều quà tặng thiết thực khác.

Đặc biệt, chương trình còn mang đến hàng ngàn ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ trên VietinBank iPay Mobile, với giá trị lên tới 1 triệu đồng cho dịch vụ đặt vé máy bay, cùng các ưu đãi dành cho dịch vụ mua vé xem phim, đặt vé tàu, đặt vé xe, VNPAY taxi và mua sắm VnShop. Khách hàng còn có cơ hội nhận quà hiện vật và các phần thưởng nạp tiền điện thoại, giúp mỗi lượt mở túi trở thành một trải nghiệm đầy mong đợi.

Giao dịch mỗi ngày, thêm cơ hội mở quà may mắn

Với cơ chế tham gia đơn giản, chương trình “Mở túi - Khui quà” được thiết kế để khách hàng dễ dàng tích lũy lượt chơi thông qua các hoạt động thường nhật trên VietinBank iPay Mobile.

Theo thể lệ, khách hàng đăng nhập ứng dụng hằng ngày sẽ được nhận 1 lượt mở quà/ngày. Đặc biệt, mỗi giao dịch thành công đối với các dịch vụ mua vé xem phim, đặt vé máy bay, đặt vé tàu, đặt vé xe, VNPAY taxi và mua sắm VnShop sẽ mang đến 2 lượt mở quà, giúp khách hàng gia tăng cơ hội nhận thưởng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể nhận lượt tham gia khi thực hiện các giao dịch đủ điều kiện khác như thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, gửi tiết kiệm trực tuyến, thanh toán VNPAY-QR từ nguồn tiền thẻ tín dụng, đăng ký đầu tư tự động, mua chứng chỉ quỹ, chứng chỉ tiền gửi, sử dụng dịch vụ bảo hiểm và nhiều hoạt động theo quy định của chương trình.

Mỗi lượt tham gia tương ứng với một cơ hội mở túi quà may mắn. Kết quả được xác định ngẫu nhiên và hiển thị trực tiếp trên ứng dụng.

Riêng với giải Đặc biệt ô tô VinFast VF3, khách hàng cần thu thập đủ 4 mảnh ghép khác nhau trong quá trình mở quà để có thể nhận giải thưởng. Trong khi đó, các giải thưởng như iPhone 18 Pro và nhiều phần quà khác được xác định theo hình thức trúng thưởng ngẫu nhiên ngay khi mở túi.

Với cơ chế tích lũy lượt chơi gắn liền với các giao dịch quen thuộc, chương trình mang đến thêm niềm vui cho khách hàng trong mỗi lần sử dụng ứng dụng ngân hàng số.

VietinBank iPay Mobile mở kho quà gần 2,2 tỷ đồng: Cơ hội sở hữu ô tô VinFast VF3 và iPhone 18 Pro
VietinBank iPay Mobile mang đến kho quà gần 2,2 tỷ đồng với cơ hội sở hữu ô tô VinFast VF3, iPhone 18 Pro và hàng chục nghìn phần thưởng hấp dẫn.

Một ứng dụng ngân hàng số - Đáp ứng muôn vàn nhu cầu hằng ngày

Không chỉ mang đến cơ hội nhận những phần quà giá trị, chương trình “Mở túi - Khui quà” còn là dịp để khách hàng khám phá hệ sinh thái tiện ích đa dạng, được tích hợp ngay trên VietinBank iPay Mobile, đáp ứng nhu cầu từ quản lý tài chính, thanh toán đến mua sắm, giải trí và di chuyển trong cuộc sống thường nhật.

Với VietinBank iPay Mobile, khách hàng có thể dễ dàng mua vé xem phim để tận hưởng những phút giây giải trí, đặt vé máy bay, vé tàu, vé xe cho những chuyến du lịch, công tác hay trở về sum họp cùng gia đình; đặt VNPAY Taxi để di chuyển thuận tiện và mua sắm trên VnShop để lựa chọn những món quà ý nghĩa cho người thân, bạn bè trong dịp cuối năm.

Bên cạnh các tiện ích phục vụ đời sống, VietinBank iPay Mobile còn đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính của khách hàng. Từ thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet, nạp tiền điện thoại, mua Data 4G/5G, đến thanh toán VNPAY-QR bằng nguồn tiền thẻ tín dụng, quản lý và sử dụng thẻ, chuyển đổi trả góp giao dịch thẻ tín dụng, liên kết thẻ VietinBank Visa với Apple Pay, tất cả đều có thể thực hiện thuận tiện ngay trên ứng dụng.

Đối với nhu cầu tích lũy và quản lý tài sản, khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm tiết kiệm trực tuyến, tiền gửi thông minh, đầu tư tự động, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ tiền gửi, linh hoạt hơn trong việc xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân. Đồng thời, các tiện ích như mở tài khoản số đẹp, đăng ký gói V-Plus/V-Advance, sử dụng nhóm gia đình V-Family, cùng các sản phẩm Bảo hiểm VBI (bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm du lịch) tiếp tục mở rộng trải nghiệm ngân hàng số, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nhiều giai đoạn cuộc sống.

Đặc biệt, VietinBank iPay Mobile còn tích hợp các tiện ích như mua eSIM, quét QR thanh toán tại nước ngoài, hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong những hành trình trong nước và quốc tế.

Từ giao dịch tài chính, tích lũy, đầu tư đến mua sắm, giải trí và di chuyển, nhiều nhu cầu hằng ngày đều được đáp ứng trên một ứng dụng VietinBank iPay Mobile, mang đến trải nghiệm ngân hàng số tiện lợi, linh hoạt và liền mạch.

Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra chương trình “Mở túi - Khui quà”, việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và thực hiện những giao dịch đáp ứng điều kiện theo thể lệ còn mang đến cho khách hàng cơ hội tích lũy lượt mở túi quà may mắn. Nhờ đó, mỗi trải nghiệm trên VietinBank iPay Mobile không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn mở ra thêm cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn.

Khám phá tiện ích số, mở thêm niềm vui cùng VietinBank iPay Mobile

Thông qua chương trình “Mở túi - Khui quà”, VietinBank tiếp tục khẳng định định hướng phát triển ngân hàng số gắn với nhu cầu thực tế của khách hàng, không ngừng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.

Sự kết hợp giữa các tiện ích tài chính, mua sắm, giải trí, di chuyển và chương trình khuyến mại hấp dẫn góp phần đưa VietinBank iPay Mobile trở thành ứng dụng gần gũi hơn với đời sống hằng ngày, nơi khách hàng vừa thuận tiện thực hiện giao dịch, vừa có thêm cơ hội đón nhận những phần quà bất ngờ.

Mùa cuối năm này, hãy để mỗi giao dịch trên VietinBank iPay Mobile không chỉ đáp ứng nhu cầu thường nhật mà còn mở ra cơ hội sở hữu những giải thưởng giá trị.

Truy cập VietinBank iPay Mobile, khám phá chương trình “Mở túi – Khui quà” và bắt đầu hành trình săn quà ngay tại đây https://up.vietinbank.vn/UCVwlH1zV44.

Thông tin Chi tiết chương trình https://www.vietinbank.vn/ca-nhan/uu-dai/vietinbank-ipay-mobile-mo-kho-qua-gan-2-2-ty-dong-co-hoi-so-huu-o-to-vin-fast-vf3-va-iphone-18-pro-10-html
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Cập nhật: 13/11/2026 13:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30