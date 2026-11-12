Tổng tài sản hệ thống áp sát 31 triệu tỷ đồng, nhóm ngân hàng chuyển giao bắt buộc tăng nhanh gần 40%

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của hệ thống tổ chức tín dụng đạt hơn 30,89 triệu tỷ đồng, tăng 10,06%; trong đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu với hơn 14,67 triệu tỷ đồng, tăng 13,39%. Số liệu được tổng hợp từ báo cáo cân đối tài khoản kế toán và báo cáo thống kê của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, không bao gồm tổ chức tài chính vi mô.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Theo cách phân loại của Ngân hàng Nhà nước, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước trong thống kê này bao gồm: Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV.

Nhóm ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm: Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV), Ngân hàng TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank), Ngân hàng TNHH MTV Ngoại Thương Công nghệ số (VCBNeo) và Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank).

Trong cơ cấu hệ thống, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu về quy mô tài sản với 14,67 triệu tỷ đồng, tăng 13,39%. Tiếp đến là nhóm ngân hàng thương mại nhà nước với tổng tài sản đạt gần 12 triệu tỷ đồng, tăng 6,71%. Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận tổng tài sản 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 2,44%.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ghi nhận tổng tài sản tăng mạnh 38,09%, đạt 554.198 tỷ đồng. Đây là nhóm ngân hàng yếu kém đã được chuyển giao bắt buộc cho các ngân hàng lớn.

Bên cạnh đó, nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính đạt tổng tài sản 488.152 tỷ đồng, tăng 15,76%; Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 481.027 tỷ đồng, tăng 13,32%.

Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân ghi nhận tổng tài sản 203.391 tỷ đồng, tăng 0,2%; Ngân hàng Hợp tác xã (Co-opBank) đạt 69.969 tỷ đồng, tăng 2,32%.

Cùng với sự mở rộng quy mô tài sản, vốn điều lệ của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng. Đến cuối tháng 9/2026, tổng vốn điều lệ đạt 1,372 triệu tỷ đồng, tăng 7,47%.

Xét theo từng nhóm, ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô vốn điều lệ lớn nhất, đạt 786.604 tỷ đồng, tăng 8,85%. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đạt 300.172 tỷ đồng, tăng 6,04%; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt 191.470 tỷ đồng, tăng 5,21%.

Trong khi đó, nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính ghi nhận vốn điều lệ 50.982 tỷ đồng, tăng 2%; Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 31.471 tỷ đồng, tăng 11,45%. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân có vốn điều lệ 9.204 tỷ đồng, tăng 8,24%, còn Ngân hàng Hợp tác xã ghi nhận 3.000 tỷ đồng.