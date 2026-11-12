Ngân hàng - Bảo hiểm

Tổng tài sản hệ thống áp sát 31 triệu tỷ đồng, nhóm ngân hàng chuyển giao bắt buộc tăng nhanh gần 40%

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
16:15 | 12/11/2026
(TBTCO) - Đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản hệ thống tổ chức tín dụng đạt gần 30,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,06%, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu về quy mô. Trong khi đó, 4 ngân hàng được chuyển giao bắt buộc tăng nhanh nhất, đạt 38,09%; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của nhóm này lên tới 72,44%.
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Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của hệ thống tổ chức tín dụng đạt hơn 30,89 triệu tỷ đồng, tăng 10,06%; trong đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu với hơn 14,67 triệu tỷ đồng, tăng 13,39%. Số liệu được tổng hợp từ báo cáo cân đối tài khoản kế toán và báo cáo thống kê của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, không bao gồm tổ chức tài chính vi mô.

Tổng tài sản hệ thống áp sát 31 triệu tỷ đồng, nhóm ngân hàng chuyển giao bắt buộc tăng nhanh gần 40%
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Theo cách phân loại của Ngân hàng Nhà nước, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước trong thống kê này bao gồm: Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV.

Nhóm ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm: Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV), Ngân hàng TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank), Ngân hàng TNHH MTV Ngoại Thương Công nghệ số (VCBNeo) và Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank).

Trong cơ cấu hệ thống, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu về quy mô tài sản với 14,67 triệu tỷ đồng, tăng 13,39%. Tiếp đến là nhóm ngân hàng thương mại nhà nước với tổng tài sản đạt gần 12 triệu tỷ đồng, tăng 6,71%. Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận tổng tài sản 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 2,44%.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ghi nhận tổng tài sản tăng mạnh 38,09%, đạt 554.198 tỷ đồng. Đây là nhóm ngân hàng yếu kém đã được chuyển giao bắt buộc cho các ngân hàng lớn.

Bên cạnh đó, nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính đạt tổng tài sản 488.152 tỷ đồng, tăng 15,76%; Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 481.027 tỷ đồng, tăng 13,32%.

Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân ghi nhận tổng tài sản 203.391 tỷ đồng, tăng 0,2%; Ngân hàng Hợp tác xã (Co-opBank) đạt 69.969 tỷ đồng, tăng 2,32%.

Cùng với sự mở rộng quy mô tài sản, vốn điều lệ của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng trưởng. Đến cuối tháng 9/2026, tổng vốn điều lệ đạt 1,372 triệu tỷ đồng, tăng 7,47%.

Xét theo từng nhóm, ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô vốn điều lệ lớn nhất, đạt 786.604 tỷ đồng, tăng 8,85%. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đạt 300.172 tỷ đồng, tăng 6,04%; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài đạt 191.470 tỷ đồng, tăng 5,21%.

Trong khi đó, nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính ghi nhận vốn điều lệ 50.982 tỷ đồng, tăng 2%; Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 31.471 tỷ đồng, tăng 11,45%. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân có vốn điều lệ 9.204 tỷ đồng, tăng 8,24%, còn Ngân hàng Hợp tác xã ghi nhận 3.000 tỷ đồng.

LDR ngân hàng quốc doanh vượt 82%, tỷ lệ vốn ngắn hạn
cho vay trung, dài hạn có nhóm vượt 72%

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR), toàn hệ thống ghi nhận mức 76,07% vào cuối tháng 9/2026.

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có tỷ lệ LDR lớn nhất, lên tới 82,02%; Ngân hàng Hợp tác xã đạt 78,36% và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ở mức 77,01%. Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận 44,22%, trong khi nhóm ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở mức 43,97%.

Còn tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (không bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng liên doanh, nước ngoài và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân) đạt 28,25%. Trong đó, tỷ lệ này của các ngân hàng thương mại cổ phần là 35,83%; ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên 72,44%.

Theo Thông tư 25/2026/TT-NHNN ngày 22/6/2026, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn tăng lên 40% thay vì mức 30% từ ngày 1/7/2026.
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LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30