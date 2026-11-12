Thị trường

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
15:49 | 12/11/2026
(TBTCO) - Từ 15h ngày 12/11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 1.311 - 2.263 đồng/lít (kg). Đáng chú ý, giá xăng E5RON92 và E10RON95-III chính thức xuống dưới mốc 20.000 đồng/lít.
aa

Theo quyết định điều hành của liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm đáng kể kể từ 15h ngày 12/11.

Cụ thể, mức giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu phổ biến được điều chỉnh như sau:

Xăng E5RON92: Giảm 1.499 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 19.399 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 26.822 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg, giá bán mới không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Với mức điều chỉnh lần này, cả hai mặt hàng xăng E5RON92 và E10RON95-III đều có giá bán lẻ dưới 20.000 đồng/lít. Trong đó, xăng E5RON92 tiếp tục có giá thấp hơn xăng E10RON95-III là 446 đồng/lít.

Giá xăng dầu chiều 12/11 giảm mạnh, xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít
Giá xăng dầu chiều 12/11 giảm mạnh. Ảnh: Đức Thanh

Cũng tại kỳ điều hành ngày 12/11, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập trở lại Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Mức trích lập là 600 đồng/lít đối với xăng sinh học và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định ngừng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Đáng chú ý, đây là kỳ giảm giá thứ hai liên tiếp của thị trường xăng dầu trong nước. Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 5/11, giá xăng E5RON92 đã giảm 2.305 đồng/lít, trong khi xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít.

Việc giá xăng dầu liên tục đi xuống, đặc biệt là khi các mặt hàng xăng phổ biến trở lại dưới ngưỡng 20.000 đồng/lít, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí nhiên liệu cho người dân, doanh nghiệp vận tải và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 12/11/2026:

Về giá xăng: Thái Lan: 30.826 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.354 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 44.832 đồng/lít; Trung Quốc: 36.125 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 31.962 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.329 đồng/lít; Lào: 38.880 đồng/lít; Trung Quốc: 33.032 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 26.822 đồng/lít.

Giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.
Diệu Hoa
Từ khóa:
giá xăng dầu giảm sâu

Bài liên quan

Giá xăng dầu điều chỉnh, đẩy CPI tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước

Giá xăng dầu điều chỉnh, đẩy CPI tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước

Vietnam Airlines lãi gần 4.700 tỷ đồng, trên nền doanh thu trăm nghìn tỷ và nhân đôi danh mục đầu tư

Vietnam Airlines lãi gần 4.700 tỷ đồng, trên nền doanh thu trăm nghìn tỷ và nhân đôi danh mục đầu tư

Ngân sách chi khoảng 68.000 tỷ đồng để giảm giá xăng dầu

Ngân sách chi khoảng 68.000 tỷ đồng để giảm giá xăng dầu

Dành cho bạn

Hoàn thuế giá trị gia tăng đã đạt 99% dự toán, tăng mạnh so với cùng kỳ

Hoàn thuế giá trị gia tăng đã đạt 99% dự toán, tăng mạnh so với cùng kỳ

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính

Infographics: 10 tháng, thu thuế thương mại điện tử đạt gần 241,22 nghìn tỷ đồng

Infographics: 10 tháng, thu thuế thương mại điện tử đạt gần 241,22 nghìn tỷ đồng

Gỡ ách tắc trong thực hiện, phấn đấu "về đích" mục tiêu giải ngân đầu tư công

Gỡ ách tắc trong thực hiện, phấn đấu "về đích" mục tiêu giải ngân đầu tư công

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 10 tháng năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 10 tháng năm 2026

Giá dầu thế giới ngày 12/11 quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thế giới ngày 12/11 quay đầu giảm nhẹ

Đọc thêm

Ngày 12/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 12/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (12/11) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 534.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,22% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 12/11: Giá cà phê tiếp tục đi xuống, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Ngày 12/11: Giá cà phê tiếp tục đi xuống, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (12/11) tiếp tục giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại Tây Nguyên trong khoảng 83.800 - 84.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định trong khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg.
Ngày 12/11: Giá cao su tại Nhật Bản và Singapore tăng

Ngày 12/11: Giá cao su tại Nhật Bản và Singapore tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (12/11) phân hóa giữa 3 trung tâm giao dịch lớn tại châu Á. Cụ thể, tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM tăng 0,70 - 1,60%; tại Singapore, giá cao su TSR20 cũng đồng loạt tăng 0,97 - 1,05%. Ngược lại, thị trường Thượng Hải suy yếu khi cả 2 kỳ hạn trên sàn SHFE đều giảm.
Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng thị trường cho hàng Việt

Đưa thương mại điện tử về xã, mở rộng thị trường cho hàng Việt

(TBTCO) - Bộ Công thương đặt mục tiêu đến năm 2030, có 60% số xã và đơn vị hành chính tương đương có thương nhân kinh doanh trực tuyến, góp phần mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương và thu hẹp khoảng cách số.
VEFTA mở rộng thị trường, doanh nghiệp chuẩn bị để đón ưu đãi

VEFTA mở rộng thị trường, doanh nghiệp chuẩn bị để đón ưu đãi

(TBTCO) - Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường có sức mua cao, với hơn 90% số dòng thuế được các nước EFTA xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Để biến ưu đãi thuế quan thành lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp cần chủ động đáp ứng quy tắc xuất xứ và các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.
Tạo cơ sở để doanh nghiệp phòng ngừa biến động giá qua giao dịch phái sinh

Tạo cơ sở để doanh nghiệp phòng ngừa biến động giá qua giao dịch phái sinh

(TBTCO) - Dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh đề xuất khuôn khổ pháp lý thống nhất để doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất sử dụng công cụ phòng ngừa biến động giá, gắn với sản xuất, kinh doanh.
Ngày 11/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 11/11: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/11) biến động trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 106.000 đồng/kg chiều mua vào và 1.107.000 đồng/kg chiều bán ra. Ngược lại, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,68% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 11/11: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/11: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (11/11) đảo chiều giảm 100 - 300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại Tây Nguyên trong khoảng 84.000 - 85.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang trong khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kho bạc Nhà nước: Thông tin ngân sách kịp thời, thêm cơ sở cho địa phương điều hành

Kho bạc Nhà nước: Thông tin ngân sách kịp thời, thêm cơ sở cho địa phương điều hành

Bài toán chi phí vốn trong chu kỳ tăng trưởng mới

Bài toán chi phí vốn trong chu kỳ tăng trưởng mới

Tổng tài sản hệ thống áp sát 31 triệu tỷ đồng, nhóm ngân hàng chuyển giao bắt buộc tăng nhanh gần 40%

Tổng tài sản hệ thống áp sát 31 triệu tỷ đồng, nhóm ngân hàng chuyển giao bắt buộc tăng nhanh gần 40%

Tổng thống Cộng hòa Chile sẽ thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống Cộng hòa Chile sẽ thăm chính thức Việt Nam

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Vay ODA phải tính toán kỹ, không đầu tư dàn trải

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Vay ODA phải tính toán kỹ, không đầu tư dàn trải

Mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Stavian ED thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng cho khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc

Stavian ED thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng cho khu công nghiệp Stavian Vĩnh Phúc

Cắt giảm tối đa thủ tục, hậu kiểm chặt chẽ - cú hích mới cho thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán

Cắt giảm tối đa thủ tục, hậu kiểm chặt chẽ - cú hích mới cho thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thời điểm này chưa phù hợp để phát hành trái phiếu quốc tế

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao 155 triệu đồng hỗ trợ 4 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao 155 triệu đồng hỗ trợ 4 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

TP. Hồ Chí Minh phát động cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”

TP. Hồ Chí Minh phát động cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 12/11: Giá heo hơi kéo dài chuỗi ngày hồi phục

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

Ngày 10/11: Giá heo hơi tại miền Nam lấy lại đà tăng

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

10 bộ, ngành và 6 địa phương chưa có chuyển biến trong xử lý nhà, đất dôi dư

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 10/11: USD đồng loạt giảm sâu, DXY lùi dưới 102 điểm khi thị trường chờ CPI Mỹ

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11: Giá heo hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngành Thuế triển khai thống nhất cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 12/11: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay 12/11: USD bật tăng, DXY áp sát 103 điểm khi Fed có thể nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/11: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD, trong nước giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngày 11/11: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh