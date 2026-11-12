Giá xăng E5 và E10 đồng loạt về dưới 20.000 đồng/lít

Theo quyết định điều hành của liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm đáng kể kể từ 15h ngày 12/11.

Cụ thể, mức giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu phổ biến được điều chỉnh như sau:

Xăng E5RON92: Giảm 1.499 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 19.399 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 26.822 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg, giá bán mới không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Với mức điều chỉnh lần này, cả hai mặt hàng xăng E5RON92 và E10RON95-III đều có giá bán lẻ dưới 20.000 đồng/lít. Trong đó, xăng E5RON92 tiếp tục có giá thấp hơn xăng E10RON95-III là 446 đồng/lít.

Giá xăng dầu chiều 12/11 giảm mạnh. Ảnh: Đức Thanh

Cũng tại kỳ điều hành ngày 12/11, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập trở lại Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Mức trích lập là 600 đồng/lít đối với xăng sinh học và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định ngừng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Đáng chú ý, đây là kỳ giảm giá thứ hai liên tiếp của thị trường xăng dầu trong nước. Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 5/11, giá xăng E5RON92 đã giảm 2.305 đồng/lít, trong khi xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít.

Việc giá xăng dầu liên tục đi xuống, đặc biệt là khi các mặt hàng xăng phổ biến trở lại dưới ngưỡng 20.000 đồng/lít, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí nhiên liệu cho người dân, doanh nghiệp vận tải và hoạt động sản xuất, kinh doanh.