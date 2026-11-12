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Ngày 12/11: Giá cà phê tiếp tục đi xuống, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg

06:51 | 12/11/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (12/11) tiếp tục giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại Tây Nguyên trong khoảng 83.800 - 84.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định trong khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg.
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Ngày 12/11: Giá cà phê tiếp tục đi xuống, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm tới 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (12/11) tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi xuống, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp. Theo khảo sát, giá thu mua tại các địa phương trọng điểm giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch về khoảng 83.800 - 84.300 đồng/kg.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm mạnh nhất, xuống còn 84.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê cũng về mức 84.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk điều chỉnh xuống còn 84.300 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng ghi nhận mức giá 83.800 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt giảm trên cả hai sàn London và New York.

Tại sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 1/2027 giảm 17 USD/tấn, tương đương 0,52%, xuống còn 3.250 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng mất 17 USD/tấn, tương đương 0,53%, còn 3.221 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm 2,2 US cent/pound, tương đương 0,8%, xuống còn 271,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,35 US cent/pound, tương đương 0,51%, đạt 265,9 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 1,55 US cent/pound, tương đương 0,59%, xuống 261,6 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước ổn định

Ngày 12/11: Giá cà phê iếp tục đi xuống, hồ tiêu giữ mốc 138.000 đồng/kg
Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng nay (12/11), giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk vẫn dẫn đầu cả nước với mức thu mua 138.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu giữ mức 137.000 đồng/kg, thấp hơn Đắk Lắk 1.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) tiếp tục giao dịch ở mức 136.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế cho thấy giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt tiếp tục ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia được chào bán ở mức 6.799 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 duy trì mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát.

Trong khi đó, Malaysia tiếp tục dẫn đầu với giá tiêu đen đạt 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia duy trì giá tiêu Muntok ở mức 9.285 USD/tấn. Malaysia tiếp tục có giá cao nhất với 12.000 USD/tấn, trong khi Việt Nam giữ mức 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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