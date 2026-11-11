Chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt 540 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin và quản trị

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
19:32 | 11/11/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức tổng cộng 540 triệu đồng. Trong đó, hai doanh nghiệp công bố sai lệch lợi nhuận năm 2025, với một trường hợp báo lãi hơn 2 tỷ đồng trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận lỗ gần 4,68 tỷ đồng.
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Theo Quyết định số 679/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam bị phạt tổng cộng 297,5 triệu đồng. Trong đó, mức phạt đối với hành vi công bố thông tin sai lệch là 125 triệu đồng. Cụ thể, tại báo cáo tài chính quý IV/2025, công ty công bố lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 đạt hơn 2,01 tỷ đồng, trong khi báo cáo tài chính năm đã kiểm toán ghi nhận khoản lỗ gần 4,68 tỷ đồng. Công ty bị buộc cải chính thông tin sai lệch.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam còn bị phạt 85 triệu đồng do chậm công bố một số tài liệu trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó có tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét. Công ty bị phạt thêm 60 triệu đồng do báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và 2025 thiếu thông tin về các khoản tạm ứng, hoàn ứng với ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ba doanh nghiệp bị xử phạt 540 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin và quản trị
Ảnh minh họa

Hai vi phạm về quản trị gồm không trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các quy chế theo quy định và không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty, với mức phạt lần lượt là 15 triệu đồng và 12,5 triệu đồng. Doanh nghiệp cũng bị cảnh cáo vì không ban hành quy chế công bố thông tin.

Theo Quyết định số 684/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha bị phạt 150 triệu đồng do công bố sai lệch lợi nhuận sau thuế năm 2025 trên cả báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng quý IV/2025. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế cả năm công bố tại báo cáo hợp nhất quý IV là 22,10 tỷ đồng, trong khi số liệu kiểm toán là 14,20 tỷ đồng. Trên báo cáo riêng, hai con số tương ứng là 33,98 tỷ đồng và 29,90 tỷ đồng. Doanh nghiệp bị buộc hủy bỏ hoặc cải chính thông tin sai lệch.

Ngoài ra, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 687/QĐ-XPHC, phạt Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức 92,5 triệu đồng do không công bố hai tài liệu định kỳ. Đó là báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2024 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình tài chính năm 2024./.

Tấn Minh
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