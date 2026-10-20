Chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt gần 680 triệu đồng do vi phạm quy định về chứng khoán

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
17:26 | 20/10/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 680 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến công bố thông tin không đầy đủ, sai lệch, chậm công bố thông tin và không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định.
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Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Thực phẩm G.C, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn và Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa.

Trong đó, Công ty cổ phần Thực phẩm G.C bị xử phạt tổng cộng 425 triệu đồng theo Quyết định số 619/QĐ-XPHC với 4 hành vi vi phạm. Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung trong các báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 và các năm 2024, 2025.

Đáng chú ý, doanh nghiệp bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2026 so với báo cáo bán niên đã soát xét, cũng như báo cáo tài chính quý IV/2025 so với báo cáo năm đã kiểm toán.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 được doanh nghiệp công bố tại báo cáo tài chính quý IV/2025 là 98,54 tỷ đồng, nhưng theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán chỉ còn 36,21 tỷ đồng, chênh lệch hơn 62 tỷ đồng. Tương tự, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 giảm từ 51,32 tỷ đồng xuống 31,83 tỷ đồng sau soát xét.

Ngoài ra, Thực phẩm G.C bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm thời hạn công bố thông tin đối với một số tài liệu liên quan đến quản trị doanh nghiệp, báo cáo tài chính, hợp đồng vay vốn và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Doanh nghiệp cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025.

Ba doanh nghiệp bị xử phạt gần 680 triệu đồng do vi phạm quy định về chứng khoán
Ảnh minh hoạ

Đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, theo Quyết định số 625/QĐ-XPHC ngày 20/10/2026, doanh nghiệp bị xử phạt tổng cộng 162,5 triệu đồng. Trong đó, mức phạt 85 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi chậm công bố báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2024, báo cáo thường niên năm 2024 và thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị phạt 77,5 triệu đồng do chậm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 15 ngày trở lên về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 622/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo đó, doanh nghiệp chậm công bố dưới 15 ngày đối với báo cáo tài chính bán niên riêng và hợp nhất năm 2024 đã soát xét, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; đồng thời chậm công bố từ 15 ngày trở lên đối với tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Mai Tấn
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