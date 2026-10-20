Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX năm 2026: Vững tay nghề - Nâng tầm nhân lực PETROVIETNAM

Ngày 19/10/2026, tại Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege), PETROVIETNAM tổ chức lễ khai mạc Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026. Hội thi diễn ra từ ngày 19 đến 23/10/2026 tại cơ sở Bà Rịa của PVCollege. Hội thi năm nay tổ chức 16 nghề, gồm 7 nghề thi cá nhân và 9 nghề thi theo nhóm. So với năm 2024, số nghề thi tăng 2 nghề, trong đó có 5 nghề mới, phản ánh yêu cầu ngày càng đa dạng về kỹ năng nghề trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như sự thay đổi của công nghệ và định hướng phát triển của PETROVIETNAM.

Lãnh đạo PETROVIETNAM cùng các đại biểu tham quan các phòng thi của Hội thi

Năm nghề mới gồm sửa chữa thiết bị động; sửa chữa thiết bị tĩnh; lặn thi công; chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; vận hành nhà máy nhiệt điện khí. Trong đó, các nghề sửa chữa thiết bị phục vụ lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao; nghề lặn thi công đáp ứng đặc thù công trình ngoài khơi; nghề chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn gắn với yêu cầu ngày càng cao về an toàn. Đặc biệt, việc bổ sung nghề vận hành nhà máy nhiệt điện khí thể hiện định hướng chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực cho các dự án điện khí, điện LNG.

Ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu tại lễ Khai mạc Hội thi.

Hội thi có 460 thí sinh thuộc 17 đoàn, tương ứng 291 bài thi, tăng 145 thí sinh và 2 đoàn so với năm 2024. Quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhiều nghề thi theo nhóm và yêu cầu kỹ thuật chuyên sâu đặt ra khối lượng chuẩn bị lớn về cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, nhân lực, an toàn và điều hành.

Bên cạnh các nội dung thi tay nghề, Hội thi năm nay lần đầu bổ sung phần thi “Tìm hiểu Văn hóa PETROVIETNAM”, kết hợp đánh giá năng lực nghề nghiệp với sự hiểu biết về lịch sử, truyền thống, giá trị cốt lõi và bản sắc văn hóa PETROVIETNAM, phát triển nguồn nhân lực cần đồng thời chú trọng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, nhận thức và thái độ của người lao động. Thông qua quá trình chuẩn bị và tham gia Hội thi, mỗi thí sinh được kỳ vọng trở thành một nhân tố lan tỏa tinh thần tìm hiểu, học tập và thực hành văn hóa PETROVIETNAM tại đơn vị mình.

Ông Ngô Xuân Hưng - Hiệu trưởng PVCollege, Phó Trưởng Ban thường trực Hội thi.

Phát biểu tại lễ Khai mạc Hội thi, ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh, trong quá trình phát triển với vai trò Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia, PETROVIETNAM đang đứng trước những đòi hỏi mới về đội ngũ lao động từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng. Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển của Tập đoàn.

Các thí sinh của nghề thi Lặn thi công, Quản trị và bảo mật hệ thống mạng công nghệ thông tin và Tự động hóa.

Để giá trị của Hội thi tiếp tục được thể hiện tại nơi làm việc, ông Đỗ Chí Thanh đề nghị các đơn vị sử dụng kết quả Hội thi để phát hiện nhân tố xuất sắc, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề; đồng thời nhân rộng những phương pháp, kỹ năng tốt. Người lao động cần có điều kiện học tập thường xuyên, tiếp cận thiết bị, công nghệ mới và được ghi nhận khi có sáng kiến mang lại hiệu quả.

“Mỗi người thợ giỏi hôm nay chính là một phần năng lực cạnh tranh của PETROVIETNAM ngày mai” - ông Đỗ Chí Thanh khẳng định.

Các thí sinh của nghề thi Lặn thi công, Quản trị và bảo mật hệ thống mạng công nghệ thông tin và Tự động hóa

Theo Ban Tổ chức, đến thời điểm khai mạc, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành; các điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, công nghệ thông tin, an toàn, y tế, truyền thông, hậu cần và điều hành đã sẵn sàng. Với vai trò đơn vị chủ trì và thường trực tổ chức, PVCollege cam kết phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan để tổ chức Hội thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế và tiến độ.

Các thí sinh của nghề thi Lặn thi công, Quản trị và bảo mật hệ thống mạng công nghệ thông tin và Tự động hóa.

Được tổ chức lần đầu năm 2009, qua tám kỳ, Hội thi đã trở thành hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát hiện, tôn vinh những người lao động có tay nghề xuất sắc, thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ và trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Hoàng Ngọc Quý - Kỹ sư Phòng Kỹ thuật Sản xuất, Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ - Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS)

Với thông điệp “Vững tay nghề - Nâng tầm nhân lực”, Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của nguồn nhân lực, tri thức và kỹ năng nghề trong hành trình phát triển của PETROVIETNAM. Trong bối cảnh khoa học công nghệ không ngừng đổi mới, đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh vững vàng và khả năng làm chủ thiết bị, công nghệ là nền tảng quan trọng để Tập đoàn nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và hiện thực hóa các mục tiêu trong giai đoạn mới./.