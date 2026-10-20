Chứng khoán ngày 20/10: Lực cầu cuối phiên giúp VN-Index đảo chiều "xanh nhẹ"

VN-Index tăng nhẹ hơn 2 điểm

Sau phiên giảm điểm với thanh khoản tăng, nhưng thị trường phân hóa tích cực hơn. Thị trường đã phục hồi tích cực hơn trong phiên hôm nay. VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên sáng, thanh khoản ở mức rất thấp. Sau đó phục hồi tốt với thanh khoản cải thiện, lực cầu giá lên cải thiện ở nhiều nhóm mã. Kết phiên VN-Index tăng nhẹ 2,13 điểm (+0,13%) lên mức 1.691,97 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 20/10

Thị trường đóng cửa tăng điểm giúp độ rộng thị trường hôm nay tích cực hơn khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 108 mã giảm giá, 65 mã giữ giá tham chiếu và 178 mã tăng giá.

Mặc dù chỉ số kết phiên gần ngưỡng giá tham chiếu, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc xanh với 21/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Y tế, thép và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, đường, thủy sản và bảo hiểm là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +6,33 điểm, lên mức 1.845,51 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn, với 14 mã tăng giá, 6 mã giảm giá và 10 mã giữ giá.

Thị trường chưa có tín hiệu bùng nổ về thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-7,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 574 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 13.251 tỷ đồng giảm nhẹ -0,55% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,05 điểm, về mức 257,96 điểm; còn UPCoM-Index +0,2 điểm, lên mức 125,22 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên chỉ còn -220 tỷ đồng. Trong đó, ACB -137 tỷ đồng, VHM -136 tỷ đồng, KDC -100 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, TCB +345 tỷ đồng, HPG +145 tỷ đồng và FRT +78 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng -31 tỷ đồng.

Dòng tiền tìm cơ hội ở nhóm thép và cổ phiếu vốn hóa vừa

Thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch khi tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối hoạt động mua bán. Áp lực từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index chủ yếu dao động dưới tham chiếu. Tuy nhiên, lực cầu cải thiện trong phiên chiều, đặc biệt ở nhóm thép và một số cổ phiếu vốn hóa vừa, đã giúp chỉ số đảo chiều lấy lại sắc xanh vào cuối phiên.

Xét theo nhóm ngành, diễn biến thị trường tiếp tục có sự phân hóa. Trong khi bất động sản, ngân hàng, năng lượng và bảo hiểm giảm nhẹ, nhóm dịch vụ tiêu dùng chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn, với mức giảm khoảng 1%. Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu riêng lẻ vẫn thu hút dòng tiền và ghi nhận mức tăng tích cực.

Nổi bật nhất là nhóm thép khi hàng loạt cổ phiếu bứt phá trong phiên chiều. SMC tăng hết biên độ, NKG tăng 5,7%, TLH tăng 3,7% và HSG tăng 2,9%. Đáng chú ý, HPG tăng 2,68%, trở thành một trong những cổ phiếu có diễn biến tích cực nhất rổ VN30. Cùng với HPG, TCB tăng 2,11% và cũng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh nhóm thép, dòng tiền còn tìm đến một số cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản khu công nghiệp, bán lẻ và xây dựng. Trong đó, SZC, PNJ và DPG đồng loạt tăng trần, góp phần cải thiện sắc xanh trên thị trường. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là yếu tố kìm hãm đà tăng của chỉ số, đặc biệt là VHM giảm 4,15% và HDB giảm 2,86%.

Lực cầu cải thiện trong phiên chiều giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm. Ảnh: Đức Thanh

Nhìn chung, việc VN-Index đảo chiều tăng điểm sau phiên giảm mạnh trước đó là tín hiệu tích cực, cho thấy lực cầu đã xuất hiện khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.670 điểm. Sắc xanh cũng có sự lan tỏa nhất định giữa các nhóm cổ phiếu, thay vì chỉ phụ thuộc vào một vài mã vốn hóa lớn. Tuy nhiên, biên độ tăng còn hạn chế và thanh khoản chưa cải thiện đáng kể cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Về xu hướng ngắn hạn, việc VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.670 điểm cho thấy áp lực bán có dấu hiệu chững lại, mở ra khả năng xuất hiện nhịp hồi phục trong những phiên tới. Chỉ số có thể hướng đến vùng kháng cự quanh 1.740 điểm nếu lực cầu tiếp tục được duy trì. Dù vậy, khi dòng tiền chưa thực sự cải thiện, tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận và thị trường cần thêm những phiên giao dịch tích cực để củng cố xu hướng hồi phục./.