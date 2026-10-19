Chứng khoán ngày 19/10: Cổ phiếu lớn kéo VN-Index xuống dưới 1.700 điểm

VN-Index giảm hơn 16 điểm

Sau 4 tuần giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay, chủ yếu từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đầu phiên, VN-Index tăng nhẹ lên vùng 1.720 điểm, song thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng. Áp lực bán gia tăng về cuối phiên, đặc biệt khi chỉ số lùi xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm, khiến đà giảm nới rộng.

Kết phiên, VN-Index giảm 16,07 điểm, tương đương 0,94%, xuống 1.689,84 điểm, tiếp tục đánh mất mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 19/10

Mặc dù thị trường đóng cửa giảm điểm độ rộng thị trường hôm nay lại nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 131 mã giảm giá, 75 mã giữ giá tham chiếu và 153 mã tăng giá.

Độ mở thị trường nghiêng nhẹ về sắc xanh khi đóng cửa với 19/35 ngành tăng điểm. Y tế, hóa chất cơ bản và bán buôn, bán lẻ là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, vận tải hàng hóa và bảo hiểm là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -16,23 điểm, về mức 1.839,18 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 18 mã giảm giá, 11 mã tăng giá và 1 mã giữ giá.

Nhịp độ giao dịch có phần ổn định trở lại khi thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 610 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 13,354 tỷ đồng tăng 21,52% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,22 điểm, về mức 257,91 điểm, còn UPCoM-Index +0,15 điểm, lên mức 125,02 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -800 tỷ đồng. Trong đó, VCB (-104 tỷ đồng), (VHM -102 tỷ đồng), ACB (-93 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, FRT (+151 tỷ đồng), MBB (+55 tỷ đồng) và BVH (+39 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 46 tỷ đồng.

Thị trường phân hóa dưới sức ép của nhóm cổ phiếu trụ

Diễn biến thị trường trong phiên giao dịch hôm nay cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Mặc dù VN-Index khởi đầu tích cực với mức tăng khoảng 15 điểm, áp lực bán nhanh chóng gia tăng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số đảo chiều và giảm sâu về cuối phiên.

Trong đó, VIC là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến thị trường khi giảm gần 4%, lấy đi hơn 13 điểm của VN-Index. Một số mã vốn hóa lớn khác như VCB, BID, HPG và VHM cũng đóng cửa dưới tham chiếu, góp phần gia tăng sức ép lên chỉ số chung.

Xu hướng điều chỉnh ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế khi VN-Index chưa thể lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng chịu áp lực bán đáng kể khi phần lớn cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ. Ngoại trừ TCB, LPB và KLB duy trì mức tăng, nhiều mã ngân hàng khác đồng loạt điều chỉnh. Trong đó, VPB giảm 2%, ACB giảm 1,7%. Đáng chú ý, có tới 4 cổ phiếu ngân hàng nằm trong nhóm 8 mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index.

Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán ghi nhận diễn biến khả quan hơn khi nhiều cổ phiếu như SSI, VND và HCM duy trì sắc xanh với mức tăng trên 1%. Một số cổ phiếu vốn hóa vừa như FRT, ANV và HT1 cũng nỗ lực đi ngược xu hướng chung.

Nhóm dầu khí tiếp tục là điểm sáng khi PVT, BSR và GAS đồng loạt tăng khoảng 1 - 2%, góp phần hạn chế phần nào đà giảm của thị trường.

Về thanh khoản, khối lượng khớp lệnh gia tăng và tiệm cận mức bình quân 20 phiên, cho thấy áp lực bán có dấu hiệu mạnh lên khi thị trường đánh mất ngưỡng 1.700 điểm. Mặc dù mức giảm của VN-Index chịu ảnh hưởng lớn từ cổ phiếu VIC, diễn biến giao dịch cho thấy sức ép điều chỉnh đã lan rộng sang nhiều nhóm ngành.

Theo nhận định của một số công ty chứng khoán, xu hướng điều chỉnh ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế khi VN-Index chưa thể lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm. Trong trường hợp áp lực bán tiếp diễn, vùng 1.660 điểm có thể trở thành ngưỡng hỗ trợ tiếp theo mà thị trường cần kiểm định./.