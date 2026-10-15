Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

VN-Index giảm hơn 6 điểm

Dưới áp lực từ các cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm năng lượng, thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giảm điểm thứ 7 liên tiếp, trong khi thanh khoản gia tăng. VN-Index có thời điểm tăng nhẹ lên quanh 1.710 điểm, song áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều khiến chỉ số đảo chiều đi xuống. Kết phiên, VN-Index giảm 6,52 điểm, tương đương 0,38%, còn 1.698,35 điểm, đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 15/10

Mặc dù thị trường đóng cửa giảm điểm độ rộng thị trường hôm nay khá cân bằng khi số cổ phiếu tăng giá không quá chênh lệch so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 147 mã giảm giá, 51 mã giữ giá tham chiếu và 152 mã tăng giá.

Phiên điều chỉnh của VN-Index và độ mở thị trường nghiêng về sắc đỏ khi có 21/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Chứng khoán, khai khoáng và xây dựng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, bảo hiểm và giấy, bao bì là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -8,73 điểm, về mức 1.843,71 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 16 mã giảm giá, 13 mã tăng giá và 1 mã giữ giá.

Nhịp độ giao dịch thị trường có phần sôi nổi hơn khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn ( 19,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 684 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15.043 tỷ đồng tăng 9% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -5,87 điểm, về mức 259,29 điểm, còn UPCoM-Index +0,21 điểm, lên mức 124,15 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -688 tỷ đồng. Trong đó,VIC -134 tỷ đồng, STB -131 tỷ đồng, TCB -96 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, MBB 101 tỷ đồng, VPB 53 tỷ đồng và PVT 50 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 25 tỷ đồng.

Dòng tiền tìm đến các nhóm cổ phiếu đã giảm sâu

Trong phiên đáo hạn phái sinh tháng 10, thị trường ghi nhận sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Trong khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán, dòng tiền tìm đến nhóm chứng khoán, bất động sản và xây dựng, đầu tư công, giúp VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên.

Nhóm chứng khoán là điểm sáng với mức tăng 2,11%, sắc xanh lan tỏa tại SSI, HCM, VIX, VCI, VND, MBS, SHS, FTS… Đáng chú ý, BSI và CTS tăng trần hoặc gần trần, cho thấy lực cầu trở lại ở một số cổ phiếu sau giai đoạn giảm sâu.

Diễn biến tích cực cũng xuất hiện tại nhóm xây dựng, đầu tư công với CII, VCG. Trong nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu như KDH, PDR, TCH, NLG, DXG, DIG và CEO tăng giá. Tuy nhiên, sức ép từ VIC, VHM, NVL khiến chỉ số ngành vẫn giảm 0,65%. Sự phân hóa này cho thấy dòng tiền đang lựa chọn từng cổ phiếu, trong khi khả năng hồi phục trên diện rộng vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng.

VN-Index kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ 7 liên tiếp và đóng cửa dưới mốc tâm lý 1.700 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm ngân hàng tăng nhẹ 0,13%, với lực đỡ từ VCB, BID, CTG, VPB, MBB, ACB… Ở chiều ngược lại, TCB, STB, HDB, LPB và VIB giảm giá. Nhóm phần mềm tăng 1,52%, ghi nhận sắc xanh tại FPT, ITD, SBD và CMT.

Áp lực lớn tập trung ở nhóm năng lượng khi chỉ số ngành giảm 4,53%. Hàng loạt cổ phiếu như BSR, PLX, PVS, PVD, OIL, PVT và PVP đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, BSR giảm 6,31%, GAS giảm 3,05%. Cùng với mức giảm 6,05% của BVH, diễn biến tại các cổ phiếu này tạo sức ép đáng kể lên chỉ số chung.

Về xu hướng, VN-Index kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ 7 liên tiếp và đóng cửa dưới mốc tâm lý 1.700 điểm, cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu. Khối lượng khớp lệnh cao hơn 19,6% so với bình quân 20 phiên cũng phản ánh giao dịch gia tăng trong bối cảnh thị trường tiếp tục đi xuống.

Dù vậy, sự hồi phục của một số cổ phiếu đã giảm mạnh thuộc nhóm chứng khoán, bất động sản và đầu tư công mở ra khả năng xuất hiện nhịp hồi trong những phiên tới. Diễn biến này chưa đủ để khẳng định thị trường đã tạo đáy, nhất là khi phiên đáo hạn phái sinh có thể xuất hiện biến động cung cầu ngắn hạn. Nhà đầu tư cần theo dõi thêm khả năng duy trì lực cầu và mức độ lan tỏa của dòng tiền./.