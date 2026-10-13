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Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
17:54 | 13/10/2026
Thị trường ghi nhận phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp, dù đà giảm được thu hẹp nhờ sự hỗ trợ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Áp lực bán lan rộng và thanh khoản khớp lệnh thấp hơn bình quân 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, tín hiệu phục hồi chưa rõ nét.
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VN-Index giảm hơn 1 điểm

Sau 4 phiên giảm điểm liên tiếp, VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay. Đà giảm thu hẹp khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ tương ứng với mức thấp nhất tháng 8/2026, dù áp lực bán vẫn gia tăng ở nhiều cổ phiếu. Kết phiên, VN-Index giảm 1,56 điểm, tương đương 0,09%, xuống 1.719,42 điểm, tiếp tục duy trì trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.

Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 13/10

Cùng với việc thị trường đóng cửa giảm điểm độ rộng thị trường hôm nay nghiêng hẳn về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 198 mã giảm giá, 69 mã giữ giá tham chiếu và 89 mã tăng giá.

Ngày giao dịch kém may của VN-Index khi độ mở áp đảo hoàn toàn bởi phe bán với 31/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, sản xuất công nghiệp và thiết bị điện là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, y tế, khai khoáng và vận tải hàng hóa là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -8,39 điểm, về mức 1.860,99 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 19 mã giảm giá, 7 mã tăng giá và 4 mã giữ giá.

Mặc dù đã chiết khấu về vùng giá thấp, thanh khoản khớp lệnh tiếp tục ở mức thấp hơn (-12,8%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 562 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 13.162 tỷ đồng tăng 1,10% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -0,44 điểm, về mức 264,25 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,88 điểm, về mức 123,85 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -434 tỷ đồng. Trong đó, FPT (-107 tỷ đồng), GMD (-44 tỷ đồng), MSB (-42 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, HDB (+44 tỷ đồng), PNJ (+33 tỷ đồng) và VHM (+20 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 24 tỷ đồng.

Cổ phiếu trụ nâng đỡ, sức ép điều chỉnh chưa giảm

Sau phiên sáng giao dịch kém tích cực, VN-Index dần lấy lại trạng thái cân bằng trong phiên chiều và dao động quanh ngưỡng tham chiếu. Tuy nhiên, sự phục hồi của một số cổ phiếu vốn hóa lớn chưa đủ giúp chỉ số thoát khỏi sắc đỏ, trong khi áp lực bán vẫn trải rộng trên nhiều nhóm ngành.

VIC và VHM phục hồi, trở thành trụ đỡ quan trọng khi đóng góp gần 5 điểm cho VN-Index. Trong đó, VIC là cổ phiếu hỗ trợ chỉ số nhiều nhất. Sắc xanh tại một số mã ngân hàng như HDB tăng 2,21% và TCB tăng 1,07% cũng góp phần hạn chế đà giảm. Ở chiều ngược lại, BID giảm 1,48%, VCB giảm 0,71% và MSN giảm 2,74% là những cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên thị trường.

Độ rộng trên HOSE nghiêng rõ về phía giảm giá với 200 mã giảm, trong khi chỉ có 95 mã tăng. Diễn biến này cho thấy sự phục hồi chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu trụ, chưa lan tỏa sang thị trường chung. Áp lực bán tại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ khiến nhiều cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh dù chỉ số thu hẹp mức giảm.

Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng
Với phiên giảm thứ 5 liên tiếp, VN-Index vẫn chịu sức ép điều chỉnh. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo ngành, dầu khí tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Các cổ phiếu lớn như PLX, BSR và GAS đồng loạt giảm, với biên độ khoảng 0,5-2%.

Nhóm bất động sản phân hóa rõ nét. Trong khi VIC và VHM khởi sắc, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp như Khang Điền, Nam Long, Phát Đạt, Hoàng Quân và An Gia cùng giảm giá. Đáng chú ý, KOS của Công ty CP Kosy ghi nhận phiên giảm sàn thứ 17 liên tiếp, khiến thị giá từ khoảng 30.000 đồng xuống dưới 9.000 đồng.

Tại nhóm ngân hàng, HDB, TCB và SHB tăng nhưng biên độ không vượt quá 2,5%. Ngược lại, VCB, CTG và BID đóng cửa trong sắc đỏ. Trên HNX, NVB của Ngân hàng Quốc dân giảm hết biên độ 10%, xuống 14.900 đồng/cổ phiếu, với dư bán hơn 1,2 triệu đơn vị.

Thanh khoản tiếp tục phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư. Khối lượng khớp lệnh thấp hơn 12,8% so với bình quân 20 phiên, cho thấy lực cầu tại vùng 1.720-1.730 điểm còn hạn chế.

Với phiên giảm thứ 5 liên tiếp, VN-Index vẫn chịu sức ép điều chỉnh. Sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu trụ giúp chỉ số hạn chế đà giảm, nhưng thanh khoản thấp và độ rộng tiêu cực chưa cho thấy tín hiệu phục hồi rõ ràng. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tiếp tục kiểm định ngưỡng tâm lý 1.700 điểm; khả năng ổn định cần được xác nhận bằng sự cải thiện của lực cầu và mức độ lan tỏa của dòng tiền./.

Tấn Minh
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