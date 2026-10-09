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Chứng khoán ngày 9/10: VN-Index giảm phiên thứ ba, thanh khoản tăng mạnh

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
17:40 | 09/10/2026
Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch với diễn biến giằng co và phân hóa. Dù lực cầu có thời điểm cải thiện, áp lực bán vẫn khiến VN-Index giảm điểm, cho thấy tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối nhà đầu tư.
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VN-Index giảm gần 4 điểm

Sau nhịp giảm sâu trong phiên sáng, thị trường dần hồi phục nhờ lực cầu cải thiện và tiếp tục đi lên trong phiên chiều, có thời điểm VN-Index vượt tham chiếu.

Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến chỉ số không giữ được sắc xanh và quay đầu giảm điểm. Thanh khoản cải thiện đáng kể so với các phiên gần đây, cho thấy giao dịch sôi động hơn dù diễn biến cổ phiếu vẫn phân hóa.

Kết phiên, VN-Index giảm 3,88 điểm, xuống 1.735,09 điểm, ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp.

Chứng khoán ngày 9/10: VN-Index giảm phiên thứ ba, thanh khoản tăng mạnh
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 9/10.

Cùng với việc đóng cửa giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 121 mã tăng giá, 63 mã giữ giá tham chiếu và 170 mã giảm giá.

VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần điều chỉnh nhẹ. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó dầu khí và công nghệ thông tin giảm trên 2%. Ở chiều ngược lại, ngành hàng cá nhân và gia dụng tăng trên 1%.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -3,57 điểm, về mức 1.873,43 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 16 mã giảm giá, 11 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường trong phiên giao dịch hôm nay tăng mạnh. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 911 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 27.542 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +5,38 điểm, lên mức 261,6 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,97 điểm, ở mức 124,24 điểm.

Khối ngoại bán ròng khoảng 9.270 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó giá trị bán ròng trên HOSE đạt khoảng 9.273 tỷ đồng. Giao dịch tập trung tại MCH với giá trị bán ròng khoảng 9.600 tỷ đồng, chủ yếu qua phương thức thỏa thuận. Ngoài MCH, khối ngoại bán ròng HDB khoảng 227 tỷ đồng, FPT khoảng 122 tỷ đồng, ACB gần 70 tỷ đồng và VCI khoảng 61 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, VHM dẫn đầu với khoảng 162 tỷ đồng, tiếp đến là SHB gần 123 tỷ đồng, NVL khoảng 78 tỷ đồng, TCB khoảng 65 tỷ đồng và CTG gần 48 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 8 tỷ đồng.

Dòng tiền phân hóa, áp lực bán còn lớn

Trong phiên sáng, VN-Index có lúc giảm gần 15 điểm, lùi về vùng 1.724 điểm khi áp lực bán gia tăng tại các cổ phiếu vốn hóa lớn và lan sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Sang phiên chiều, lực cầu cải thiện giúp chỉ số vượt tham chiếu, có lúc lên vùng 1.744 điểm. VHM đảo chiều tăng 0,46%, cùng đà hồi phục của các cổ phiếu ngân hàng như HDB, VPB và STB hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, lực bán gia tăng về cuối phiên khiến VN-Index không giữ được sắc xanh, ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VIC gây sức ép mạnh nhất khi giảm 1,1%, lấy đi hơn 4 điểm của chỉ số. FPT giảm hơn 3%, mạnh nhất trong rổ VN30. Các mã GVR, BSR, SSB và GAS cũng lần lượt giảm 2,95%, 2,9%, 1,75% và 1,59%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ngân hàng trở thành điểm tựa cho thị trường. HDB tăng 3,94%, VPB tăng 1,49%, TCB tăng 1,41% và MBB tăng 0,79%. Tuy nhiên, diễn biến trong nhóm vẫn phân hóa khi SHB giảm 0,5% và MSB giảm 1,02%.

Chứng khoán ngày 9/10: VN-Index giảm phiên thứ ba, thanh khoản tăng mạnh
VN-Index không giữ được sắc xanh trong phiên giao dịch cuối tuần, ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp. Ảnh minh họa: Đức Thanh

Sự phân hóa cũng xuất hiện ở nhóm chứng khoán. VIX tăng 3,1%, SHS tăng 0,86% và VND tăng 0,76%, trong khi SSI giảm 0,26%. Dòng tiền tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại một số mã, song chưa tạo được sức lan tỏa rộng. Đáng chú ý, PNJ tăng trần 6,85%, lên 19.500 đồng/cổ phiếu, với hơn 7,14 triệu cổ phiếu được giao dịch, chấm dứt chuỗi 13 phiên giảm liên tiếp.

Tính chung tuần giao dịch từ ngày 5 - 9/10, VN-Index giảm 2,62 điểm, tương đương 0,15%, xuống 1.735,09 điểm. Hai phiên tăng đầu tuần chưa tạo được nhịp phục hồi bền vững, 3 phiên giảm sau đó khiến chỉ số đánh mất thành quả vừa thiết lập. Dù thị trường chung điều chỉnh, một số cổ phiếu bán lẻ và vận tải biển vẫn thu hút dòng tiền.

Khối lượng khớp lệnh trong phiên cuối tuần đạt mức cao nhất tuần, vượt 22,9% bình quân 20 phiên. Trên khung tuần, khối lượng khớp lệnh cao hơn 4,8% so với bình quân 20 tuần. Lực cầu giúp chỉ số thu hẹp mức giảm so với phiên sáng, nhưng việc đóng cửa dưới tham chiếu trong bối cảnh giao dịch gia tăng cho thấy áp lực bán vẫn đáng kể.

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục giằng co khi tâm lý thận trọng còn chi phối và dòng tiền chủ yếu luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu. Khả năng xác lập nhịp phục hồi cần được củng cố bằng sự cải thiện của độ rộng thị trường, sức lan tỏa của dòng tiền và lực cầu đủ mạnh để giúp chỉ số vượt vùng cản gần./.

Tấn Minh
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