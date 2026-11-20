VN-Index xuống dưới 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần với diễn biến đảo chiều đáng chú ý. Áp lực bán áp đảo trong phần lớn thời gian giao dịch khiến VN-Index có lúc giảm sâu, song lực cầu gia tăng về cuối phiên đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm.

Kết phiên, VN-Index giảm 0,83 điểm (-0,05%), về mức 1.688,79 điểm, dưới kháng cự quan trọng 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 20/11

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 206 mã giảm giá, 65 mã giữ giá tham chiếu và 91 mã tăng giá.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, đa phần nhóm ngành đóng cửa trong sắc đỏ. Dầu khí, bất động sản và du lịch là 3 nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin, xây dựng và vật liệu, hàng và dịch vụ công nghiệp là 3 nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm 1,67 điểm, về mức 1.786,84 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng - giảm khá cân bằng khi có 13 mã giảm giá, 13 mã tăng giá và 4 mã giữ giá.

Thanh khoản sụt giảm trở lại và tiếp tục ở mức thấp hơn so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 736 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15.932 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên giao dịch ngày 19/11.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm 4,35 điểm, về mức 234,59 điểm, còn UPCoM-Index giảm 1,22 điểm, về mức 119,14 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng 895 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 841 tỷ đồng. Ở chiều bán, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị gần 158 tỷ đồng. Theo sau là ACB và HDB với giá trị bán ròng lần lượt là 146 tỷ đồng và 103,9 tỷ đồng. Hai mã MBB và SHB cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán đáng kể, tương ứng 57,5 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Ở chiều mua, POW bất ngờ dẫn đầu danh sách với giá trị mua ròng 152 tỷ đồng, vượt xa các cổ phiếu còn lại. Tiếp theo là TCH với 35 tỷ đồng, MSN với 25 tỷ đồng. Hai cổ phiếu TCX và TCB lần lượt được mua ròng 19 tỷ đồng và 15,8 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 47 tỷ đồng.

Dòng tiền phân hóa

Bước sang phiên chiều, lực cầu quay trở lại giúp VN-Index từng bước thu hẹp đà giảm, phục hồi về sát mốc tham chiếu trước khi đóng cửa trong sắc đỏ nhẹ. Dù chưa đủ sức giúp chỉ số đảo chiều tăng điểm, diễn biến này cho thấy áp lực bán đã phần nào hạ nhiệt sau nhịp điều chỉnh mạnh trong phiên sáng.

Diễn biến phân hóa tiếp tục thể hiện rõ giữa các nhóm ngành. Cổ phiếu công nghệ, xây dựng vật liệu, công nghiệp và tài nguyên chịu áp lực điều chỉnh tương đối lớn. Nhóm ngân hàng cũng ghi nhận nhiều mã giảm giá, trong đó có VCB, MBB, VPB, BID, ACB và HDB. Ngược lại, một số cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí, bất động sản và chứng khoán duy trì sắc xanh, góp phần cải thiện tâm lý giao dịch về cuối phiên.

Lực cầu quay trở lại giúp VN-Index từng bước thu hẹp đà giảm. Ảnh: Đức Thanh

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước, dù khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn khoảng 9% so với mức bình quân 20 phiên. Điều này cho thấy, lực cầu đã có sự cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững.

Tính chung cả tuần, VN-Index giảm hơn 46 điểm, tương đương 2,66%, đánh dấu một tuần giao dịch kém tích cực với 4 phiên giảm điểm liên tiếp. Trên đồ thị tuần, chỉ số hình thành cây nến giảm, trong khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn khoảng 12,5% so với mức bình quân 20 tuần. Diễn biến này phản ánh xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế, song áp lực bán chưa đi kèm sự gia tăng mạnh về thanh khoản.

Về triển vọng ngắn hạn, việc VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm cho thấy thị trường đang đối mặt với những thử thách mới. Vùng 1.660 - 1.680 điểm được xem là khu vực hỗ trợ tiếp theo nếu áp lực điều chỉnh tiếp diễn. Tuy nhiên, diễn biến phục hồi đáng kể trong phiên chiều cuối tuần cũng mở ra khả năng chỉ số xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật để kiểm định lại vùng 1.700 điểm trong tuần tới./.