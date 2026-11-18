Giá heo hơi hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận 14 trong tổng số 15 địa phương tăng giá, với biên độ điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Tuyên Quang là địa phương duy nhất không có biến động so với phiên trước.

Trong đó, Lạng Sơn ghi nhận mức tăng mạnh nhất khu vực, đưa giá thu mua lên 53.000 đồng/kg. Cùng giao dịch ở mức cao nhất 53.000 đồng/kg còn có Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên.

Tại Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Lai Châu và Sơn La, giá heo hơi được ghi nhận ở mức 52.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cao Bằng, Lào Cai và Tuyên Quang cùng duy trì mức thu mua 51.000 đồng/kg, thấp nhất trong khu vực.

Đáng chú ý, toàn bộ các địa phương miền Bắc hiện đã vượt mốc 50.000 đồng/kg, trong đó nhiều tỉnh, thành phố liên tục điều chỉnh tăng trong những phiên gần đây.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng đồng loạt tại cả 11 địa phương được khảo sát, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk lên mức 52.000 đồng/kg. Hà Tĩnh cũng ghi nhận mức tăng tương tự, đưa giá heo hơi lên 51.000 đồng/kg. Tại Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng, giá thu mua lên mức 52.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa đồng loạt giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận xu hướng tăng tại 6 trong tổng số 8 địa phương, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Sau biến động, giá heo hơi miền Nam dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Đồng Nai lên 53.000 đồng/kg. Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Đồng Tháp cùng ghi nhận mức thu mua 52.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Tháp là một trong hai địa phương không có biến động so với phiên trước, cùng với Cà Mau.

Ở chiều ngược lại, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau đang giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh ở các chợ đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh phổ biến quanh mốc 70.000 - 72.000 đồng/kg. Các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ phổ biến tăng nhẹ như: ba rọi 153.000 đồng/kg, sườn non 162.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 131.000 đồng/kg, mỡ heo 70.000 đồng/kg…

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng mạnh trên diện rộng, với 31/34 địa phương điều chỉnh tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Đà tăng tại cả ba miền đã đưa giá thu mua toàn quốc lên 50.000 - 53.000 đồng/kg, trong đó miền Bắc và miền Nam cùng chạm mức cao nhất 53.000 đồng/kg, còn miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg./.