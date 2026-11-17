Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 695/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (trụ sở tại tầng 5, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội), với tổng số tiền 232,5 triệu đồng.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, công ty chậm công bố nhiều tài liệu, gồm báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2025, 2026; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, 2025; báo cáo thường niên năm 2024, 2025 cùng một số nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí bị phạt 125 triệu đồng do không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025 theo quy định. Doanh nghiệp còn bị phạt 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Cũng liên quan đến vi phạm về công bố thông tin, ngày 17/11/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 699/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn (địa chỉ số 47 Điện Biên Phủ, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh) số tiền 92,5 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, Vinaconex Sài Gòn đã chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với thời hạn quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các báo cáo thường niên năm 2024, 2025 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 2025, cùng các báo cáo quản trị bán niên năm 2025 và 2026.

Các hành vi vi phạm được căn cứ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 306/2025/NĐ-CP./.