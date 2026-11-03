Hai doanh nghiệp bị phạt do chậm công bố thông tin và phát hành cổ phiếu trả cổ tức không đúng hạn

Theo Quyết định số 668/QĐ-XPHC ngày 3/11/2026, Công ty cổ phần Đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với báo cáo tài chính năm 2024, 2025 được kiểm toán; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, 2025, 2026 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 2025.

Các tài liệu công bố chậm còn gồm báo cáo thường niên năm 2024, 2025, 2026; nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025, 2026.

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Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 667/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty cổ phần Thuận Đức 112,5 triệu đồng do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng thời hạn.

Theo quyết định, Thuận Đức thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu vượt quá thời hạn 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 6500/UBCK-QLCB ngày 14/7/2026, thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo theo quy định.

Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi cổ phiếu đã phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 12 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP./.