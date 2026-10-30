Chứng khoán

Nhựa Tân Đại Hưng bị xử phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
18:02 | 30/10/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về lợi nhuận sau thuế năm 2025, đồng thời buộc doanh nghiệp cải chính thông tin.
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Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 656/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng, có trụ sở chính tại 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.

Nhựa Tân Đại Hưng bị xử phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch
Ảnh minh họa
Cụ thể, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 hơn 11,87 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán, chỉ tiêu này còn hơn 7,84 tỷ đồng, giảm hơn 4 tỷ đồng so với số liệu đã công bố.

Tương tự, trên báo cáo tài chính riêng quý IV/2025, lợi nhuận sau thuế năm 2025 được công bố ở mức hơn 11,87 tỷ đồng, trong khi số liệu tại báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán là hơn 7,84 tỷ đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, Nhựa Tân Đại Hưng bị buộc cải chính thông tin theo quy định theo quy định tại khoản 9 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP./.

Mai Tấn
Từ khóa:
Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng Xử phạt công bố thông tin sai lệch báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 thanh tra chứng khoán nhà nước Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 Phạt vi phạm hành chính 150 triệu đồng lợi nhuận sau thuế năm 2025

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BSESN +308.49
30/10 | +308.49 (74,459.53 +308.49 (+0.42%))
JKSE -41.01
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30/10 | +86.83 (13,797.00 +86.83 (+0.63%))
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MXX +605.02
30/10 | +605.02 (69,787.41 +605.02 (+0.87%))
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