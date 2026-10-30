Nhựa Tân Đại Hưng bị xử phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch

|
GSPC -23.59
30/10 | -23.59
(7,720.39 -23.59 (-0.30%))
|
DJI -132.54
30/10 | -132.54
(52,342.56 -132.54 (-0.25%))
|
IXIC -365.13
30/10 | -365.13
(26,184.72 -365.13 (-1.38%))
|
NYA +255.95
30/10 | +255.95
(24,517.22 +255.95 (+1.05%))
|
XAX -19.59
30/10 | -19.59
(8,325.41 -19.59 (-0.23%))
|
BUK100P 0.00
30/10 | 0.00
(1,064.04 0.00 (0.00%))
|
RUT +28.71
30/10 | +28.71
(2,859.22 +28.71 (+1.01%))
|
VIX +1.23
30/10 | +1.23
(18.43 +1.23 (+7.15%))
|
FTSE +42.53
30/10 | +42.53
(10,764.60 +42.53 (+0.40%))
|
GDAXI -117.35
30/10 | -117.35
(25,922.33 -117.35 (-0.45%))
|
FCHI +19.50
30/10 | +19.50
(7,989.50 +19.50 (+0.24%))
|
STOXX50E -46.39
30/10 | -46.39
(6,160.68 -46.39 (-0.75%))
|
N100 -9.70
30/10 | -9.70
(1,879.95 -9.70 (-0.51%))
|
BFX -3.00
30/10 | -3.00
(5,837.26 -3.00 (-0.05%))
|
MOEX.ME -0.11
30/10 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI +335.77
30/10 | +335.77
(23,294.42 +335.77 (+1.46%))
|
STI -19.29
30/10 | -19.29
(5,376.74 -19.29 (-0.36%))
|
AXJO +16.30
30/10 | +16.30
(8,908.10 +16.30 (+0.18%))
|
AORD +12.80
30/10 | +12.80
(9,025.40 +12.80 (+0.14%))
|
BSESN +308.49
30/10 | +308.49
(74,459.53 +308.49 (+0.42%))
|
JKSE -41.01
30/10 | -41.01
(5,057.05 -41.01 (-0.80%))
|
KLSE +4.44
30/10 | +4.44
(1,615.60 +4.44 (+0.28%))
|
NZ50 +86.83
30/10 | +86.83
(13,797.00 +86.83 (+0.63%))
|
KS11 -206.92
30/10 | -206.92
(5,730.74 -206.92 (-3.48%))
|
TWII -1,156.50
30/10 | -1,156.50
(45,211.83 -1,156.50 (-2.49%))
|
GSPTSE -16.06
30/10 | -16.06
(36,249.03 -16.06 (-0.04%))
|
BVSP -1,819.67
30/10 | -1,819.67
(169,186.42 -1,819.67 (-1.06%))
|
MXX +605.02
30/10 | +605.02
(69,787.41 +605.02 (+0.87%))
|
MERV 0.00
30/10 | 0.00
(2,848,945.25 0.00 (0.00%))
|
TA125.TA -74.70
30/10 | -74.70
(3,936.19 -74.70 (-1.86%))
|
CASE30 +314.90
30/10 | +314.90
(49,596.10 +314.90 (+0.64%))
|
JN0U.JO -72.85
30/10 | -72.85
(6,516.22 -72.85 (-1.11%))
|
FPACEPE-USD-TR.FGI +10.11
30/10 | +10.11
(10,055.79 +10.11 (+0.10%))
|
DX-Y.NYB -0.41
30/10 | -0.41
(101.63 -0.41 (-0.40%))
|
FPACEBOUS-USD-TR.FGI -7.68
30/10 | -7.68
(10,932.82 -7.68 (-0.07%))
|
125904-USD-STRD +2.82
30/10 | +2.82
(2,763.38 +2.82 (+0.10%))
|
XDB +0.52
30/10 | +0.52
(133.77 +0.52 (+0.39%))
|
XDE +0.20
30/10 | +0.20
(111.75 +0.20 (+0.18%))
|
FPCPEXVE-USD-TR.FGI +64.23
30/10 | +64.23
(10,527.69 +64.23 (+0.61%))
|
000001.SS -52.42
30/10 | -52.42
(3,599.02 -52.42 (-1.44%))
|
N225 -1,369.36
30/10 | -1,369.36
(63,290.11 -1,369.36 (-2.12%))
|
XDN +0.05
30/10 | +0.05
(63.42 +0.05 (+0.08%))
|
XDA -0.22
30/10 | -0.22
(70.32 -0.22 (-0.30%))
|
FPCPEXVA-USD-TR.FGI -8.03
30/10 | -8.03
(6,932.52 -8.03 (-0.12%))