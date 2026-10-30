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Bảo hiểm PTI lãi 245 tỷ đồng sau 9 tháng, lợi nhuận gộp hoạt động tài chính tăng gần 65%

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
17:00 | 30/10/2026
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, PTI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 245 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng gần 65%, trở thành "điểm sáng". Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.238,7 tỷ đồng, duy trì đà tăng 16,7% sau quá trình tái cơ cấu danh mục bảo hiểm nhiều năm.
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Theo báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng 2026 do Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI - mã CK: PTI) vừa công bố, lũy kế 9 tháng 2026, PTI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 245 tỷ đồng.

Bảo hiểm PTI lãi 245 tỷ đồng sau 9 tháng, lợi nhuận tài chính tăng gần 65%
Bảo hiểm PTI lãi 245 tỷ đồng sau 9 tháng, lợi nhuận gộp hoạt động tài chính tăng gần 65%. Ảnh tư liệu.

Riêng quý III/2026, PTI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 79,4 tỷ đồng. Giải trình về lợi nhuận, doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chính là phần lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết giảm 10,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, liên quan đến khoản lợi nhuận thu được từ việc bán công ty con trong quý III/2025.

Đối chiếu báo cáo tài chính, khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết trong quý III/2026 chỉ còn 0,13 tỷ đồng, so với 10,52 tỷ đồng cùng kỳ. PTI không còn ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty Bảo hiểm đại chúng Lanexang tại Lào.

Chi tiết hơn về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc của PTI đạt 3.238,7 tỷ đồng, tăng 16,7%, tương ứng tăng 462,8 tỷ đồng so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố sau nhiều năm tái cơ cấu danh mục bảo hiểm.

PTI hiện tập trung xây dựng hệ sinh thái bảo vệ vòng đời khách hàng thông qua ba dòng sản phẩm chủ lực. Đó là PTI SOS - bảo hiểm du lịch, giải pháp cứu hộ, phòng chống cháy nổ và bảo vệ tài sản (nhà, xe cơ giới); PTI Health - giải pháp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho cả gia đình; PTI Commercial tạo lá chắn bảo vệ rủi ro chuyên biệt, thiết kế riêng cho các doanh nghiệp.

Sau khi trừ phí nhượng tái bảo hiểm và điều chỉnh dự phòng, doanh thu phí bảo hiểm thuần của PTI đạt 2.251,8 tỷ đồng, tăng 7,3%.

Song hành với đà tăng trưởng doanh thu, PTI tiếp tục đẩy mạnh chi trả quyền lợi bảo hiểm, hỗ trợ khách hàng khắc phục tổn thất khi rủi ro xảy ra.

Trong 9 tháng, tổng chi bồi thường đạt 1.589,8 tỷ đồng, tăng 7,7%. Sau khi tính đến thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm và biến động dự phòng, tổng chi bồi thường bảo hiểm đạt 1.065,2 tỷ đồng, tăng tới 32,2% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh gia tăng chi trả bồi thường, hoạt động kinh doanh bảo hiểm vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp 170,8 tỷ đồng, dù giảm 32,5% cùng kỳ.

Đồ họa: Ánh Tuyết
Đáng chú ý, chi phí kinh doanh chứng khoán và đầu tư khác của PTI 9 tháng giảm từ 73,2 tỷ đồng xuống còn 5,2 tỷ đồng, góp phần cải thiện đáng kể lợi nhuận tài chính, dù tổng doanh thu hoạt động này gần như đi ngang ở mức 194 tỷ đồng.

“Điểm sáng” nổi bật đến từ hoạt động tài chính, khi lợi nhuận gộp đạt 172,8 tỷ đồng, tăng 64,6%, tương ứng tăng 67,8 tỷ đồng.

Động lực chủ yếu đến từ nguồn thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tăng 47,4%, đạt 149,4 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính giảm mạnh 76,3%, còn 21,2 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2026, danh mục đầu tư của PTI đạt khoảng 4.980 tỷ đồng, tăng 18,8% so với đầu năm, tương ứng tăng gần 790 tỷ đồng; trong đó, các khoản đầu tư ngắn hạn chiếm tỷ trọng 68,8%.

Theo đó, tiền gửi đạt 3.777,1 tỷ đồng, tăng 26,4%. Tổng đầu tư trái phiếu đạt gần 1.119 tỷ đồng, tăng 5,3%; trong đó, toàn bộ danh mục trái phiếu cuối kỳ là đầu tư dài hạn, tăng 49,4% so với đầu năm.

Trong khi đó, chứng khoán kinh doanh giảm 52,8%, còn 49,4 tỷ đồng.

Bên cạnh danh mục tiền gửi và trái phiếu, PTI duy trì khoản đầu tư vào công ty liên kết Kasati với giá gốc 14,3 tỷ đồng; góp vốn vào 6 đơn vị khác với giá gốc 30,1 tỷ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng 15 tỷ đồng./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 30/10/2026 17:00

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