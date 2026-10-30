Chứng khoán

Bộ Tài chính công bố bãi bỏ một thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
14:31 | 30/10/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố bãi bỏ thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch đối với trường hợp phải có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.
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Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3078/QĐ-BTC ngày 23/10/2026 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, thủ tục hành chính bị bãi bỏ là “Chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán đối với trường hợp phải có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”, có mã số hồ sơ 1.009.878. Cơ quan giải quyết thủ tục này là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bộ Tài chính công bố bãi bỏ một thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
Ảnh minh họa

Văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục là Thông tư số 145/2026/TT-BTC ngày 30/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Quyết định số 3078/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026. Đồng thời, quyết định bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính tại số thứ tự 71, Mục 2, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 3169/QĐ-BTC ngày 12/9/2025 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính./.

Mai Tấn
Từ khóa:
bãi bỏ thủ tục hành chính chứng khoán hoạt động đăng ký lưu ký chứng khoán ủy ban chứng khoán nhà nước quản lý thủ tục hành chính chứng khoán quyết định số 3078/QĐ BTC Thông tư số 145/2026/TT BTC

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