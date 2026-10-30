Bộ Tài chính công bố bãi bỏ một thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

|
GSPC -23.59
30/10 | -23.59
(7,720.39 -23.59 (-0.30%))
|
DJI -132.54
30/10 | -132.54
(52,342.56 -132.54 (-0.25%))
|
IXIC -365.13
30/10 | -365.13
(26,184.72 -365.13 (-1.38%))
|
NYA +255.95
30/10 | +255.95
(24,517.22 +255.95 (+1.05%))
|
XAX -19.59
30/10 | -19.59
(8,325.41 -19.59 (-0.23%))
|
BUK100P 0.00
30/10 | 0.00
(1,064.04 0.00 (0.00%))
|
RUT +28.71
30/10 | +28.71
(2,859.22 +28.71 (+1.01%))
|
VIX +1.39
30/10 | +1.39
(18.59 +1.39 (+8.09%))
|
FTSE +28.14
30/10 | +28.14
(10,750.21 +28.14 (+0.26%))
|
GDAXI -122.10
30/10 | -122.10
(25,917.58 -122.10 (-0.47%))
|
FCHI -10.93
30/10 | -10.93
(7,959.07 -10.93 (-0.14%))
|
STOXX50E -51.03
30/10 | -51.03
(6,156.04 -51.03 (-0.82%))
|
N100 -11.88
30/10 | -11.88
(1,877.77 -11.88 (-0.63%))
|
BFX -0.28
30/10 | -0.28
(5,839.98 -0.28 (-0.00%))
|
MOEX.ME -0.11
30/10 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI +335.77
30/10 | +335.77
(23,294.42 +335.77 (+1.46%))
|
STI -16.26
30/10 | -16.26
(5,379.77 -16.26 (-0.30%))
|
AXJO +16.30
30/10 | +16.30
(8,908.10 +16.30 (+0.18%))
|
AORD +12.80
30/10 | +12.80
(9,025.40 +12.80 (+0.14%))
|
BSESN +373.16
30/10 | +373.16
(74,524.20 +373.16 (+0.50%))
|
JKSE -46.44
30/10 | -46.44
(5,051.62 -46.44 (-0.91%))
|
KLSE +9.04
30/10 | +9.04
(1,620.20 +9.04 (+0.56%))
|
NZ50 +86.83
30/10 | +86.83
(13,797.00 +86.83 (+0.63%))
|
KS11 -206.92
30/10 | -206.92
(5,730.74 -206.92 (-3.48%))
|
TWII -1,156.50
30/10 | -1,156.50
(45,211.83 -1,156.50 (-2.49%))
|
GSPTSE -16.06
30/10 | -16.06
(36,249.03 -16.06 (-0.04%))
|
BVSP -1,819.67
30/10 | -1,819.67
(169,186.42 -1,819.67 (-1.06%))
|
MXX +605.02
30/10 | +605.02
(69,787.41 +605.02 (+0.87%))
|
MERV 0.00
30/10 | 0.00
(2,848,945.25 0.00 (0.00%))
|
TA125.TA -52.64
30/10 | -52.64
(3,958.25 -52.64 (-1.31%))
|
CASE30 +314.90
30/10 | +314.90
(49,596.10 +314.90 (+0.64%))
|
JN0U.JO -89.08
30/10 | -89.08
(6,499.99 -89.08 (-1.35%))
|
FPACEPE-USD-TR.FGI +10.11
30/10 | +10.11
(10,055.79 +10.11 (+0.10%))
|
DX-Y.NYB -0.32
30/10 | -0.32
(101.72 -0.32 (-0.31%))
|
FPACEBOUS-USD-TR.FGI -7.68
30/10 | -7.68
(10,932.82 -7.68 (-0.07%))
|
125904-USD-STRD +1.78
30/10 | +1.78
(2,762.34 +1.78 (+0.06%))
|
XDB +0.52
30/10 | +0.52
(133.77 +0.52 (+0.39%))
|
XDE +0.20
30/10 | +0.20
(111.75 +0.20 (+0.18%))
|
FPCPEXVE-USD-TR.FGI +64.23
30/10 | +64.23
(10,527.69 +64.23 (+0.61%))
|
000001.SS -52.42
30/10 | -52.42
(3,599.02 -52.42 (-1.44%))
|
N225 -1,369.36
30/10 | -1,369.36
(63,290.11 -1,369.36 (-2.12%))
|
XDN +0.05
30/10 | +0.05
(63.42 +0.05 (+0.08%))
|
XDA -0.22
30/10 | -0.22
(70.32 -0.22 (-0.30%))
|
FPCPEXVA-USD-TR.FGI -8.03
30/10 | -8.03
(6,932.52 -8.03 (-0.12%))