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Ngày 30/10: Giá bạc giảm do áp lực lãi suất Fed đè nặng thị trường

09:52 | 30/10/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (30/10) đồng loạt suy giảm sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed và lo ngại lạm phát gia tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 773.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 800.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay cũng giảm 1,13% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 30/10: Giá bạc giảm do áp lực lãi suất Fed đè nặng thị trường
Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h35 ngày 30/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.684.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.736.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 29.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.684.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.736.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.684.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.981.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 44.906.554 đồng/kg (mua vào) và 46.293.218 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h35 ngày 30/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 30/10: Giá bạc giảm do áp lực lãi suất Fed đè nặng thị trường

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 51,5175 USD/ounce, giảm 1,13% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định không thay đổi lãi suất. Trong khi đó, lạm phát vẫn dai dẳng và nền kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, làm gia tăng lo ngại chính sách tiền tệ sẽ khó sớm được nới lỏng.

Ngày 30/10: Giá bạc giảm do áp lực lãi suất Fed đè nặng thị trường

Một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá bạc là triển vọng lãi suất của Mỹ. Khác với các tài sản có khả năng tạo ra dòng tiền định kỳ, bạc không trả lãi. Vì vậy, khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc có thể cao hơn, khiến dòng tiền đầu tư chuyển sang các tài sản sinh lời.

Ngược lại, nếu Fed phát tín hiệu giảm lãi suất hoặc dữ liệu kinh tế cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt, kim loại quý có thể được hưởng lợi. Tuy nhiên, phản ứng thực tế còn phụ thuộc vào việc diễn biến đã được thị trường dự báo trước hay chưa, cũng như mức độ thay đổi của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Đối với bạc, tác động của chính sách tiền tệ còn phức tạp hơn bởi kim loại này vừa được sử dụng như một tài sản đầu tư, vừa là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Nhu cầu từ các lĩnh vực như điện tử, năng lượng mặt trời và những ngành công nghệ khác có thể ảnh hưởng đến giá bạc trong trung và dài hạn. Do đó, không nên chỉ dựa vào quyết định lãi suất của Fed để dự báo toàn bộ xu hướng thị trường./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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