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Ngày 29/10: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

06:27 | 29/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (29/10) tăng từ 200 - 300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 88.500 - 89.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg.
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Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước phục hồi

Theo khảo sát sáng nay, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tăng từ 200 - 300 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng thu mua lên khoảng 88.500 - 89.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê tăng lên mức 89.300 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Đắk Lắk và Gia Lai cùng điều chỉnh lên mức 89.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng tương tự, lên 88.500 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Mức giá cao nhất hiện đạt 89.300 đồng/kg, vẫn thấp hơn ngưỡng 90.000 đồng/kg từng được duy trì trong những phiên trước.

Đà tăng của thị trường trong nước diễn ra cùng chiều với sự phục hồi của robusta trên sàn London. Tuy nhiên, hoạt động thu hoạch vụ mới tại Việt Nam có thể tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến giá trong thời gian tới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 46 USD/tấn, tương đương 1,44%, lên mức 3.240 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng tăng 19 USD/tấn, tương đương 0,59%, đạt 3.220 USD/tấn.

Đây là phiên phục hồi đáng chú ý sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp của Robusta, giúp thị trường tạm thời chấm dứt đà đi xuống.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục chịu áp lực bán. Hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 7,2 US cent/pound, tương đương 2,39%, xuống còn 293,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 4,1 US cent/pound, tương đương 1,44%, còn 281,10 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước ổn định

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Giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 140.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng nay, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Trong đó, Đắk Lắk duy trì mức thu mua 140.000 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu giữ mức 139.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg trong phiên trước.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM) tiếp tục giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương khảo sát.

Trên thị trường thế giới, dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế cho thấy, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Malaysia duy trì mức 9.100 USD/tấn, cao nhất trong nhóm được khảo sát. Tiêu đen Indonesia giữ mức 6.850 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đạt 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn; loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì mức 9.354 USD/tấn. Malaysia tiếp tục giữ mức 12.000 USD/tấn, còn Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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