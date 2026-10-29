Tài chính

Hành trình đưa hơn 1.800 tấn gạo dự trữ đến với học sinh vùng khó

Đức Minh

Đức Minh

06:24 | 29/10/2026
(TBTCO) - Những hạt gạo nghĩa tình từ nguồn dự trữ quốc gia đã kịp thời đến với hàng chục nghìn học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, tiếp thêm động lực nâng bước các em tới trường.
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Chủ động phối hợp với địa phương

Ông Bùi Tuấn Cương - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII cho biết, đơn vị đã hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch xuất cấp, vận chuyển và bàn giao hơn 1.463 tấn gạo dự trữ cho hai tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và xuất cấp 18 tấn gạo (đợt 1) cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn. Tổng lượng gạo dự trữ quốc gia (DTQG) được giao xuất cấp phục vụ kỳ I năm học 2026 - 2027 lên tới gần 1.842 tấn gạo.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Nhà nước, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND hai tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Các bên đã khẩn trương rà soát kỹ lưỡng từng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ học sinh nào thuộc diện chính sách, làm cơ sở ban hành các quyết định tiếp nhận và phân bổ gạo kịp thời.

Hành trình đưa hơn 1.800 tấn gạo dự trữ đến với học sinh vùng khó
Điểm kho ĐK3.KV7 (Kho Tam Điệp) xuất cấp hơn 27 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đoàn Hạnh

Cụ thể, Chi cục đã giao Điểm kho dự trữ ĐK10.KV7 (kho Gia Hà) chuẩn bị đầy đủ điều kiện về kho tàng, nhân lực, công cụ lao động và thực hiện đúng thủ tục xuất kho không thu tiền 33,48 tấn gạo DTQG (nhập kho năm 2025, đợt 2), đồng thời cử cán bộ phụ trách bàn giao gạo cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn. Kế hoạch xuất cấp chia làm 2 đợt: đợt 1 (18 tấn) giao nhận hoàn thành trước ngày 31/8/2026; đợt 2 (15,48 tấn) giao nhận đến hết ngày 25/11/2026. Các phòng nghiệp vụ của Chi cục cũng huy động lực lượng, lựa chọn đơn vị bốc xếp, vận chuyển chuyên nghiệp...

Đồng thời, Chi cục giao nhiệm vụ cho Điểm kho dự trữ ĐK3.KV7 (Kho Tam Điệp) thực hiện xuất cấp không thu tiền 27,06 tấn gạo DTQG nhập kho năm 2025 (đợt 2) để vận chuyển, bàn giao cho Trường THPT Dân tộc nội trú và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Thời hạn hoàn thành là ngày 30/9/2026.

Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao

Tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa - nơi có lượng gạo phân bổ lớn nhất và diện thụ hưởng rộng khắp các huyện miền núi, công tác phối hợp được triển khai rất khẩn trương. Ngày 29/8/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định phân bổ đợt 1 với gần 444 tấn gạo DTQG hỗ trợ 8.274 học sinh thuộc 19 trường học.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu bổ sung đối với các địa phương, cơ sở giáo dục chưa kịp phân bổ đợt 1. Sau khi tham mưu trình cấp có thẩm quyền, ngày 14/9/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định phân bổ đợt 2 với lượng gạo hơn 1.037 tấn, hỗ trợ 17.250 học sinh, học viên tại 138 cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII đã chủ động, linh hoạt xử lý trong các tình huống gặp khó khăn về điều kiện khách quan. Đơn vị luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền các xã, phường và ban giám hiệu các trường học. Cán bộ, công chức ngành Dự trữ không quản ngại ngày đêm, bám sát các cung đường để đưa gạo tới điểm giao nhận đúng hạn.

Chi tiết đợt phân bổ thứ 2 ghi nhận, có 17.048 học sinh, học viên thụ hưởng theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP. Đặc biệt, có 529 học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số tham gia học tiếng Việt trước khi vào chương trình chính thức được hỗ trợ thêm một tháng gạo. Bên cạnh đó, 202 học sinh thuộc diện hỗ trợ bữa ăn trưa theo Nghị định số 339/2025/NĐ-CP. Nguồn gạo của đợt này bao gồm 1.019 tấn từ nguồn DTQG và 17,8 tấn gạo còn dư từ năm học 2025 - 2026 chuyển sang.

Những xã miền núi khó khăn nhất là những nơi tiếp nhận số lượng gạo lớn. Trong đó, xã Mường Lát dẫn đầu với 1.275 học sinh được nhận gạo, xã Như Xuân có 930 em, xã Quan Sơn có 919 em, xã Bá Thước có 849 em và xã Linh Sơn có 761 em.

Trong quá trình triển khai công tác vận chuyển, giao nhận gạo, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII cũng gặp khá nhiều khó khăn khách quan. Việc vận hành tổ chức bộ máy mới tại các địa phương làm tăng số lượng đầu mối phối hợp. Ở một số xã, phường, cán bộ phụ trách tiếp nhận gạo chưa có nhiều kinh nghiệm trong khâu kiểm đếm, lập biên bản. Địa hình miền núi hiểm trở cũng là thách thức không nhỏ đối với các đoàn xe chở gạo dự trữ.

Hành trình đưa hơn 1.800 tấn gạo dự trữ đến với học sinh vùng khó
Đồ họa: Phương Anh

Hoàn thành vượt tiến độ

Đến ngày 31/8/2026, các cán bộ, thủ kho tại Điểm kho ĐK10.KV7 (Kho Gia Hà) đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển toàn bộ 18 tấn gạo DTQG của đợt 1, bàn giao cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn. Số gạo đợt 2 được lưu kho bảo quản, sẵn sàng bàn giao theo kế hoạch của nhà trường kéo dài đến ngày 25/11/2026.

Tại Ninh Bình, cũng trong ngày 31/8/2026, Điểm kho ĐK3.KV7 (Kho Tam Điệp) đã xuất cấp thành công 27,06 tấn gạo DTQG bàn giao cho Trường THPT Dân tộc nội trú và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nam Định, hoàn thành trước thời hạn tới 30 ngày, tạo sự chủ động cho các nhà trường trước thềm năm học mới.

Tại Thanh Hóa, trong đợt 1, trước ngày 1/9/2026, lực lượng thủ kho, cán bộ áp tải tại các điểm kho ĐK9.KV7 (Kho Ngọc Lặc) và ĐK10.KV7 (Kho Gia Hà) đã vận chuyển, giao xong 443,389 tấn gạo dự trữ cho các xã, phường. Nhờ đó, 8.274 học sinh của 19 trường học đã nhận được gạo ngay trước ngày khai giảng.

Đến ngày 30/9/2026, các điểm kho ĐK6.KV7 (Kho Thái Hòa), ĐK9.KV7 (Kho Ngọc Lặc) và ĐK10.KV7 (Kho Gia Hà) đã hoàn thành xuất cấp đợt 2 và bàn giao 993,197 tấn gạo (trên tổng số 1.019,4 tấn theo kế hoạch, do một số địa phương tiến hành rà soát, giảm trừ chuẩn xác lại đối tượng thụ hưởng), vận chuyển và bàn giao cho các xã, phường của tỉnh Thanh Hóa.

Sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động và sự phối hợp nhịp nhàng của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII cùng chính quyền các địa phương đã giúp công tác xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027 về đích trước thời hạn. Những hạt gạo nghĩa tình không chỉ góp thêm những bữa ăn đủ đầy cho học sinh vùng cao, mà còn tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình đến trường.

Đức Minh
Từ khóa:
gạo dự trữ học sinh vùng khó dự trữ quốc gia hạt gạo nghĩa tình

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