Tài chính

Bộ Tài chính rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

Vân Hà

Vân Hà

hanhthaopham@gmail.com
16:38 | 27/10/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Theo kế hoạch, bộ dữ liệu ban đầu phải được gửi Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 10/11/2026, phương án biên chế phải gửi trước ngày 20/11/2026.
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Theo Kế hoạch số 10/KH-BTC ngày 23/10/2026, Bộ Tài chính triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị, Thông báo số 269-TB/BTCTW ngày 13/10/2026 và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế.

Kế hoạch đặt mục tiêu hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong quý IV/2026, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính và từng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Bộ Tài chính rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

Theo kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tham mưu thành lập Tổ công tác của Bộ Tài chính, hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát, kê khai dữ liệu; tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo chung và tham mưu phương án biên chế của Bộ.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm kê khai, cập nhật, bổ sung thông tin về nhiệm vụ, công việc, sản phẩm; thống kê khối lượng công việc và tình hình sử dụng nhân lực hiện có theo từng vị trí việc làm để xác định nhu cầu nhân lực. Các đơn vị phải tập hợp, cung cấp tài liệu, minh chứng khi được yêu cầu; thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu và báo cáo.

Kế hoạch yêu cầu kế thừa kết quả rà soát chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; chỉ rà soát, bổ sung những nội dung có thay đổi hoặc chưa được kiểm chứng, không yêu cầu kê khai lại số liệu đã được xác nhận.

Việc xác định vị trí việc làm phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, gắn với công việc ổn định và làm rõ các nội dung gồm công việc, sản phẩm, người chịu trách nhiệm và năng lực cần thiết. Nhu cầu nhân lực được xác định căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất công việc, thời gian và điều kiện thực hiện, không lấy số lượng nhân sự hiện có, ngạch, bậc hoặc chỉ tiêu biên chế đã giao làm căn cứ trực tiếp để xác định vị trí việc làm. Kết quả xác định nhu cầu nhân lực không tự động làm tăng biên chế được giao.

Theo phụ lục tiến độ kèm theo kế hoạch, từ ngày 27/10 đến ngày 5/11/2026, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp dữ liệu, rà soát, thẩm định và báo cáo lãnh đạo Bộ; các đơn vị phối hợp giải trình những nội dung cần làm rõ, bổ sung hoặc điều chỉnh.

Từ ngày 6/11 đến trước ngày 10/11/2026, Vụ Tổ chức cán bộ xử lý phần dữ liệu chưa đủ căn cứ và thực hiện ký nộp bộ dữ liệu ban đầu của Bộ Tài chính lên Ban Tổ chức Trung ương. Các đơn vị ký xác nhận phiên bản dữ liệu cuối cùng sau khi đã điều chỉnh cùng Vụ Tổ chức cán bộ.

Giai đoạn từ ngày 11/11 đến trước ngày 20/11/2026, Bộ Tài chính hoàn thiện phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trên cơ sở kết quả rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng phương án, gửi Ban Tổ chức Trung ương đúng thời hạn.

Bộ Tài chính giao thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc chỉ đạo khẩn trương triển khai nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ khi phát sinh khó khăn, vướng mắc; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu, báo cáo. Tổ công tác của Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện, tổng hợp kết quả và báo cáo lãnh đạo Bộ theo quy định.

Vân Hà
Từ khóa:
bộ tài chính rà soát vị trí việc làm biên chế

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