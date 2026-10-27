Tài chính

Trung tâm tài chính quốc tế cần cơ chế giám sát tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
11:34 | 27/10/2026
(TBTCO) - Thu hút dòng vốn quốc tế không chỉ đòi hỏi các sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu thị trường, mà còn cần cơ chế quản lý, giám sát đủ chặt chẽ để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Đây là một trong những yêu cầu được đặt ra trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”.
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Tại phiên thảo luận chuyên đề “Trung tâm tài chính quốc tế: Làm thế nào thu hút dòng vốn toàn cầu?”, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, diễn ra ngày 27/10, bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, cho biết Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam được xây dựng theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”, với hai địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đây là mô hình có tính đặc thù của Việt Nam, trong đó hai địa điểm có định hướng phát triển khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau, cùng hướng tới mục tiêu thu hút dòng vốn và các định chế tài chính quốc tế.

Về thể chế, Việt Nam đã thiết lập khuôn khổ pháp lý cho Trung tâm Tài chính quốc tế thông qua 1 nghị quyết và 8 nghị định hướng dẫn. Theo nguyên tắc được quy định tại Nghị định số 323 của Chính phủ, hai địa điểm có cơ quan điều hành trực tiếp riêng, nhưng hoạt động theo một hệ thống quy định và tiêu chí chung. Mô hình này có quy chế hoạt động, bộ quy tắc ứng xử, hệ thống cơ quan giám sát và cơ sở dữ liệu thống nhất. Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế, do một Phó Thủ tướng phụ trách, thực hiện vai trò điều phối chung.

Trung tâm tài chính quốc tế cần cơ chế giám sát tạo niềm tin cho nhà đầu tư
Các chuyên gia thảo luận tại phiên chuyên đề “Trung tâm tài chính quốc tế: Làm thế nào thu hút dòng vốn toàn cầu?”, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, ngày 27/10. Ảnh: Lê Toàn

Về định hướng phát triển, TP. Hồ Chí Minh tập trung vào các sản phẩm tài chính chuyên sâu, các hoạt động tài chính truyền thống và những lĩnh vực gắn với nhu cầu huy động vốn cho các dự án quy mô lớn. Trong khi đó, Đà Nẵng hướng đến tạo lập không gian phát triển cho đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực tài chính mới, hiện đại. Hai định hướng này được kỳ vọng bổ trợ lẫn nhau, tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường tài chính Việt Nam và tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài, các định chế tài chính quốc tế.

Bà Hương cho biết, phát triển trung tâm tài chính là một quá trình dài hạn. Với Việt Nam, đây là lĩnh vực còn mới, đòi hỏi vừa triển khai, vừa nghiên cứu và hoàn thiện mô hình trong thực tiễn. Việc lựa chọn sản phẩm tài chính cần xuất phát từ nhu cầu của thị trường và nhà đầu tư, thay vì xác định trước một danh mục cứng nhắc.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, các cơ quan điều hành đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện điều kiện để triển khai những sản phẩm như quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản, phát hành trái phiếu và huy động vốn cho các dự án lớn. Tại Đà Nẵng, định hướng là phát triển các sản phẩm gắn với đổi mới sáng tạo và tài chính hiện đại. Quá trình thiết kế sản phẩm phải đi đôi với xây dựng cơ chế quản lý, giám sát, vận hành và các thủ tục liên quan.

Theo đại diện Bộ Tài chính, cơ chế giám sát là một yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Mô hình dự kiến kết hợp giám sát trực tiếp, thường xuyên tại địa phương với cơ chế giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, trong đó có Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Mục tiêu là bảo đảm dòng vốn được quản lý, giám sát và vận hành theo các chuẩn mực quốc tế.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, Hội đồng điều hành và các cơ quan điều hành tại địa phương đang xem xét lựa chọn những sản phẩm có thể đưa vào vận hành trước, trong đó có tài trợ vốn cho các dự án lớn, dự án hạ tầng; phát hành trái phiếu phục vụ các dự án quy mô lớn; thành lập các công ty quản lý quỹ và quản lý tài sản.

Bà Hương nhấn mạnh, lộ trình phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam cần được thực hiện thận trọng, theo từng bước. Việc triển khai sản phẩm phải gắn với mức độ sẵn sàng của khuôn khổ quản lý, giám sát và vận hành, qua đó từng bước xây dựng môi trường tài chính có khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư quốc tế./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
trung tâm tài chính quốc tế nhà đầu tư cơ chế quản lý hu hút dòng vốn

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