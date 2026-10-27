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Ngày 27/10: Giá cà phê đi ngang, hồ tiêu giữ mốc 140.000 đồng/kg

08:32 | 27/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (27/10) không thay đổi, duy trì 89.000 - 89.500 đồng/kg sau chuỗi phiên giảm mạnh, thị trường chờ tín hiệu mới. Trong khi đó, giá tiêu ổn định trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg.
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Ngày 27/10: Giá cà phê đi ngang, hồ tiêu giữ mốc 140.000 đồng/kg
Giá cà phê trong nước hôm nay ở mức 89.000 - 89.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê đi ngang dưới mốc 90.000 đồng/kg

Sau nhiều ngày liên tiếp đi xuống, giá cà phê trong nước tạm thời chững lại. Mặt bằng thu mua vẫn nằm dưới mốc 90.000 đồng/kg, trong khi thị trường bước sâu hơn vào vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên.

Đắk Lắk tiếp tục được thu mua ở 89.500 đồng/kg. Gia Lai cũng giữ mức 89.500 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 89.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê duy trì ở 89.500 đồng/kg.

Việc giá tạm dừng giảm phần nào giúp thị trường ổn định hơn sau chuỗi phiên mất giá khá nhanh cuối tháng 10.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm đan xen. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 đóng cửa ở mức 3.228 USD/tấn, giảm 186 USD/tấn, tương đương 5,4% so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng giảm 163 USD/tấn, tương đương 4,8%, xuống còn 3.242 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,8 US cent/pound, tương đương 0,6%, lên mức 307,45 US cent/pound. Ngược lại, hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,1 US cent/pound, tương đương 0,4%, xuống còn 293,40 US cent/pound.

Giá tiêu dao động từ 137.000 - 140.000 đồng/kg

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Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục dao động từ 137.000 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, Đắk Lắk duy trì mức thu mua 140.000 đồng/kg, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu cũng giữ mức 140.000 đồng/kg.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), giá thu mua ổn định tại 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa bàn được khảo sát.

Việc giá tiêu duy trì ổn định sau một tuần biến động trái chiều cho thấy thị trường trong nước đang tạm thời cân bằng giữa hoạt động thu mua và lượng hàng được chào bán.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất chủ chốt nhìn chung ổn định. Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục giữ mức 6.850 USD/tấn, trong khi Malaysia duy trì mức 9.100 USD/tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen loại ASTA 570 ổn định ở mức 5.800 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì mức 9.354 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt giữ mức 12.000 USD/tấn và 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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