Thị trường

Giá dầu thế giới giảm nhẹ phiên đầu tuần

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
12:29 | 26/10/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên đầu tuần, dầu WTI về mốc 101 USD/thùng; dầu Brent ở mốc 110,12 USD/thùng.
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Giá dầu thế giới đồng loạt giảm trong phiên giao dịch sáng đầu tuần, giá dầu WTI giao dịch ở mức 101,62 USD/thùng, giảm 1,65 USD/thùng, tương đương 1,60% so với phiên trước. Mặt hàng này đóng cửa phiên trước ở mức 103,27 USD/thùng.

Cùng thời điểm, giá dầu Brent đạt 110,12 USD/thùng, giảm 1,58 USD/thùng, tương đương 1,41%. Giá dầu Brent đóng cửa phiên trước ở mức 111,70 USD/thùng.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm sau phiên tăng hơn 3 USD/thùng vào cuối tuần trước, thời điểm giá dầu đạt mức cao nhất trong gần 6 tháng do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ phiên đầu tuần
Giá dầu thế giới giảm nhẹ phiên đầu tuần. Ảnh: TL.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bước sang tháng thứ 8, gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz.

Ngày 25/10, theo AFP, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nguy cơ tái bùng phát xung đột với Mỹ và Israel sẽ không làm thay đổi các nguyên tắc đối ngoại cốt lõi của Tehran.

Phát biểu trên truyền hình tại Tehran, ông Araghchi nhấn mạnh chính sách của Iran vẫn nhất quán bất kể chiến sự có tái diễn hay không, đồng thời cho rằng các bên đối đầu khó đạt được kết quả khác so với những gì đã diễn ra trước đây.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tel Aviv gia tăng cảnh báo quân sự, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập khả năng triển khai một chiến dịch tấn công mới tương tự đợt không kích hồi đầu năm.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4 đã chấm dứt giai đoạn giao tranh ác liệt nhất, các vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp diễn quanh eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Iran tuyên bố duy trì quyền kiểm soát vùng biển này và xử lý các phương tiện qua lại không được cấp phép, trong khi Mỹ đáp trả bằng các biện pháp phong tỏa hải quân. Diễn biến này tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông.

Văn Nam
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