Xã hội

Đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
11:02 | 26/10/2026
(TBTCO) - Chính phủ đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, chuyển sang hậu kiểm; bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy.
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Sáng 26/10, Quốc hội nghe trình bày tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng dự án Luật nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp...

Đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy
Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình bày tờ trình tại Quốc hội.

Dự thảo Luật gồm 3 điều: Điều 1 sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Điều 2 sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành.

Đối với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung 12 điều, tập trung vào ba nội dung.

Trước hết, dự thảo bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Cùng với đó, dự thảo bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy. Việc quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nội dung thứ ba là sửa đổi, bổ sung một số điểm về mặt kỹ thuật để bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Để đồng bộ với đề xuất bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, tại phần sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dự thảo cũng bỏ quy định về văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại điểm đ khoản 1 Điều 39.

Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật theo các mục tiêu tại tờ trình Chính phủ.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ủy ban cơ bản tán thành với quy định tại Điều 2 dự thảo đã sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật hiện hành nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy
Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp sáng 26/10.

Về nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, một số ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về phòng cháy, chữa cháy và duy trì các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Báo cáo thẩm tra cũng ghi nhận ý kiến đề nghị xác định rõ chủ thể quyết định đưa phương tiện giao thông vào sử dụng; quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ thể này và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập để tránh rủi ro phát sinh mất an toàn cháy, nổ.

Đối với các cơ sở hiện hữu không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các tỉnh, thành phố sau sáp nhập, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 55 Luật hiện hành. Đồng thời, cho phép các cơ sở quy định tại khoản này được áp dụng các giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy quy định tại khoản 6 Điều 55.

Liên quan đến các quy định chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về cơ chế hậu kiểm, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro; quy định kiểm soát rủi ro, hậu kiểm và phân loại công trình theo mức độ nguy cơ cháy, nổ cao.

Cùng với đó, cần tăng cường hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất sau khi công trình, phương tiện được đưa vào sử dụng; quy định rõ ràng về quy trình một cửa liên thông điện tử.

Hoàng Yến
Từ khóa:
bộ trưởng bộ công an phòng cháy chữa cháy nghiệm thu

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