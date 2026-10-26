Thời sự

Lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan thăm Việt Nam

Đức Thanh

Đức Thanh

12:48 | 26/10/2026
(TBTCO) - Sáng 26/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24/10 đến 26/10.
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Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng cả về chính trị, ngoại giao và kinh tế, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam - một trong những đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, hai nước hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, tăng cường kết nối doanh nghiệp, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đồng thời thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mới giàu tiềm năng như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan thăm Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam.
Lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan thăm Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đứng trên bục danh dự, khi quốc ca hai quốc gia được cử hành.
Lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan thăm Việt Nam
Hai nhà lãnh đạo duyệt đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan thăm Việt Nam
Hai nhà lãnh đạo duyệt đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan thăm Việt Nam
Thủ tướng Lê Minh Hưng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bắt tay trước khi vào hội đàm.
Lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan thăm Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng lãnh đạo cấp cao hai nước bước vào cuộc hội đàm.
Lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan thăm Việt Nam
Quan hệ Việt Nam - Ba Lan đang phát triển hết sức tốt đẹp, với nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục nâng lên tầm cao mới.
Lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan thăm Việt Nam
Ba Lan là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Kim ngạch song phương duy trì tăng đều qua các năm, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực.

Ba Lan là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Kim ngạch song phương duy trì tăng đều qua các năm, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực. Cơ cấu thương mại mang tính bổ sung rõ nét: Việt Nam xuất khẩu sang Ba Lan chủ yếu là dệt may, giày dép, điện tử, đồ gỗ, nông thủy sản và thực phẩm chế biến; trong khi Ba Lan xuất khẩu sang Việt Nam máy móc, thiết bị, dược phẩm, hóa chất, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và thực phẩm chế biến. Ba Lan đóng vai trò như cửa ngõ phân phối hàng Việt Nam vào thị trường Trung Đông Âu nhờ vị trí logistics thuận lợi và mạng lưới bán lẻ phát triển.

Đức Thanh
Từ khóa:
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lễ đón chính thức Hà Nội

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