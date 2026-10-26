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Ngày 26/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

09:34 | 26/10/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (26/10) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 1.627.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 1.680.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,02% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 26/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm
Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h35 ngày 26/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.803.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.859.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 61.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 63.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.803.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.859.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.803.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.121.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 48.079.880 đồng/kg (mua vào) và 49.573.209 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h35 ngày 26/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 26/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 53,835 USD/ounce, giảm nhẹ 0,02% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới giảm khi những lo ngại về lạm phát tại Mỹ làm suy yếu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Các dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng trong tháng 10, song áp lực giá tiếp tục hiện hữu ở cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Điều này làm gia tăng lo ngại lạm phát có thể kéo dài, buộc Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Ngày 26/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Theo số liệu mới công bố, chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của Mỹ đạt 57,6 điểm, giảm từ mức 58,4 điểm trong tháng 9. Trong đó, PMI sản xuất tăng lên 56 điểm, còn PMI dịch vụ giảm xuống 57,9 điểm.

Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao gây bất lợi cho giá bạc, bởi kim loại quý này không mang lại lợi suất cố định như các tài sản sinh lãi. Khi chi phí nắm giữ bạc trở nên kém hấp dẫn tương đối, nhu cầu đầu tư có thể suy yếu, tạo thêm áp lực lên giá.

Bên cạnh đó, đà tăng của giá dầu trong tuần này làm dấy lên lo ngại chi phí năng lượng tiếp tục leo thang, kéo theo chi phí sản xuất và vận chuyển tăng cao. Nếu áp lực giá duy trì, dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed có thể bị thu hẹp, qua đó tiếp tục gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Triển vọng tiêu thụ bạc trong công nghiệp cũng là yếu tố cần theo dõi. Chi phí đầu vào tăng có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kế hoạch mở rộng của doanh nghiệp, làm gia tăng những quan ngại về nhu cầu bạc trong thời gian tới. Sự kết hợp giữa áp lực lãi suất và những bất định về nhu cầu công nghiệp khiến giá bạc khó phục hồi./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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