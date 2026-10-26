Ngày 26/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Giá cao su hôm nay trên các sàn giao dịch châu Á tăng giảm đan xen.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 giảm 2.50 Yên/kg (-0,57%), xuống mức 438 Yên/kg; hợp đồng tháng 12 giảm 6.10 Yên/kg (-1,40%), xuống mức 435 Yên/kg;…

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) đi ngang mức 96,2 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 tăng 30 Nhân dân tệ/tấn (+0,16%), lên mức 19.005 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 1/2027 tăng 85 Nhân dân tệ/tấn (+0,43%), lên mức 19.700 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 giảm mạnh nhất, từ 258,30 xuống 255,90 cent/kg, tương ứng mất 0,93%. Hợp đồng tháng 12 giảm ít nhất, từ 253,50 xuống 252,10 cent/kg, tương đương 0,55%.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với phiên trước. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Diễn biến ổn định tại các doanh nghiệp trong nước diễn ra trong bối cảnh giá cao su quốc tế tăng giảm trái chiều. Thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ biến động giá trên các sàn giao dịch, nhu cầu tiêu thụ cao su và tình hình nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chủ chốt./.