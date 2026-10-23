Doanh nghiệp

Chính thức triển khai 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
17:40 | 23/10/2026
(TBTCO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã phối hợp với các đơn vị liên quan của EVN hoàn thành kỹ thuật và sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID phạm vi toàn quốc.
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Thời gian qua, EVN đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khẩn trương triển khai nhiều công việc liên quan với mục tiêu cung cấp các dịch vụ điện trên ứng dụng VNeID, góp phần đa dạng hóa các kênh tiếp cận dịch vụ, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình sử dụng dịch vụ điện.

Chính thức triển khai 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID
Chính thức triển khai 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID.

Đến nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan của EVN hoàn thành kỹ thuật và sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID gồm: Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; cấp điện mới từ lưới điện trung áp; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; thay đổi mục đích sử dụng điện; thay đổi định mức sử dụng điện; gia hạn hợp đồng mua bán điện; chấm dứt hợp đồng mua bán điện; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; thay đổi công suất sử dụng điện; thay đổi thông tin đã đăng ký trên hợp đồng mua bán điện; ngừng cấp điện theo yêu cầu; cấp điện trở lại theo yêu cầu.

EVN và các đơn vị điện lực xin trân trọng thông báo để các quý khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc được biết và sử dụng 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID.

Với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng đơn giản, thuận tiện và hiện đại”, EVN và các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, thực hiện các dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi thông qua những nền tảng số phổ biến, thuận tiện và an toàn./.

Đức Việt
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