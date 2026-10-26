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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 26/10: Giá vàng thế giới duy trì dưới 4.000 USD, trong nước biến động trái chiều

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:45 | 26/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới dao động quanh 3.998 USD/ounce, trong khi giá vàng trong nước biến động trái chiều giữa các thương hiệu.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện dao động quanh 3.998 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 125 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, kim loại quý vừa trải qua tuần giao dịch giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6 và có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng lực bán đã tăng quá mức, qua đó mở ra khả năng giá phục hồi.

Giá vàng hôm nay ngày 26/10: Giá vàng thế giới duy trì dưới 4.000 USD, trong nước biến động trái chiều
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định thị trường đang giằng co giữa nhóm giao dịch đầu cơ ngắn hạn và các nhà đầu tư dài hạn. Khi giá xuyên thủng ngưỡng 4.065 USD/ounce, các lệnh bán theo xu hướng được kích hoạt, trong lúc lo ngại về thanh khoản gia tăng. Ông Hansen xác định 3.970 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo, đồng thời cho rằng hoạt động đầu cơ giá xuống có thể đã tiến gần vùng cực đoan. Nếu các tín hiệu kỹ thuật cải thiện, vàng có thể phục hồi mạnh.

Bà Roukaya Ibrahim - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại BCA Research, cũng cho rằng đợt bán tháo chưa làm thay đổi triển vọng dài hạn của vàng. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá đã giảm sâu vào vùng quá bán, tương tự cuối tháng 7, thời điểm thị trường sau đó phục hồi đáng kể. Tuy nhiên, đồng USD mạnh và áp lực lạm phát kéo dài có thể hạn chế đà tăng, khiến giá vàng đi ngang trong ngắn hạn.

Theo ông Hansen, đà phục hồi có thể chưa bền vững cho đến cuối tháng 11, khi lực bán và căng thẳng thanh khoản trên thị trường vàng tương lai dịu lại. Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ theo dõi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng dữ liệu lạm phát PCE để đánh giá triển vọng lãi suất và hướng đi tiếp theo của giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 25/10, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận biến động giá ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI không thay đổi so với phiên trước, giao dịch ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC, PNJ niêm yết tại 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý kết phiên ở ngưỡng 137,7 - 141, 7 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, giá vàng miếng giao dịch ở ngưỡng 136,8 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 100.000 đồng/lượng, đưa giá vàng lên ngưỡng 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 136,8 - 140,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi về giá, giao dịch tại. 137,7 - 140,7 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC và PNJ lần lượt niêm yết tại 135 - 139 triệu đồng/lượng và 138 - 141 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 26/10/2026 07:30

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Cập nhật: 26/10/2026 07:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30