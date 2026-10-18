Giá vàng hôm nay ngày 18/10: Giá vàng trong nước giảm, vàng thế giới duy trì quanh 4.166 USD/ounce

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh 4.166 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, bà Kristy Akullian - Giám đốc chiến lược đầu tư iShares khu vực châu Mỹ của BlackRock, cho rằng triển vọng dài hạn của vàng và bạc được hỗ trợ bởi ba yếu tố: nợ công tăng, nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn trước bất ổn địa chính trị và nhu cầu bạc trong sản xuất công nghiệp.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Bà Akullian dẫn số liệu cho thấy nợ liên bang Mỹ đã vượt 120% GDP, còn thâm hụt ngân sách hằng năm duy trì ở mức 6 - 7% GDP. Tỷ lệ nợ công của Nhật Bản, Anh, Pháp và Canada cũng vượt 100% GDP. Theo bà, gánh nặng nợ gia tăng khiến vàng và bạc được quan tâm hơn với vai trò tài sản lưu giữ giá trị.

Bên cạnh đó, biến động địa chính trị và những thay đổi về chính sách có thể thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý. Bà Akullian nhận định vàng và bạc vừa là tài sản trú ẩn, vừa có thể góp phần đa dạng hóa danh mục nhờ mức tương quan thấp hoặc âm với cổ phiếu trong những giai đoạn thị trường biến động. Từ năm 2020, vào các tháng chỉ số S&P 500 giảm hơn 5%, vàng đạt lợi nhuận trung bình 2%, trong khi Chỉ số trái phiếu tổng hợp Mỹ gần như đi ngang.

Với bạc, nhu cầu công nghiệp là động lực đáng chú ý. Khoảng 60% lượng bạc tiêu thụ mỗi năm được sử dụng trong các lĩnh vực như điện tử, tấm pin năng lượng mặt trời và chất bán dẫn; riêng ngành điện tử tiêu thụ khoảng 445 triệu ounce. Việc mở rộng trung tâm dữ liệu, nhu cầu điện phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng điện khí hóa cũng được xem là những yếu tố hỗ trợ nhu cầu bạc.

Theo bà Akullian, vàng và bạc có thể đảm nhiệm những vai trò khác nhau trong danh mục đầu tư: vàng giúp lưu giữ giá trị và đa dạng hóa rủi ro, còn bạc có tiềm năng tăng giá cao hơn khi hoạt động kinh tế và công nghiệp phát triển, song biến động cũng mạnh hơn.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 17/10, giá vàng trong nước đồng loạt đảo chiều giảm ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về 140 - 143,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng xuống ngưỡng 138,4 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI vào Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng, lần lượt niêm yết tại 139,1 - 143,1 triệu đồng/lượng và 138,4 - 142,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và SJC giảm 300.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn lần lượt về ngưỡng 140 - 143 triệu đồng/lượng và 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ cũng giảm 200.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng.