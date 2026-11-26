Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 3.588 USD/ounce, tăng 31 USD so với sáng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, giá vàng tương đương khoảng 112,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch tại Mỹ ngày 25/11, giá vàng giao ngay phục hồi nhẹ vào cuối phiên sau khi giảm mạnh vào buổi sáng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống và chứng khoán Bắc Mỹ khởi sắc đã hỗ trợ kim loại quý. Trên Phố Wall, các chỉ số chính thu hẹp phần lớn mức giảm đầu phiên khi áp lực bán cổ phiếu công nghệ dịu lại trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến giá vàng vẫn chịu tác động từ các số liệu kinh tế Mỹ. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 3,7% của tháng 9. PCE lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 0,3% theo tháng; mức tăng theo năm lên 3,3%, cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng.

Những số liệu này, cùng với GDP tăng mạnh hơn dự kiến, khiến thị trường tập trung vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong hai ngày 8 - 9/12. Kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tiếp tục là yếu tố chi phối diễn biến của vàng.

Rủi ro địa chính trị cũng được chú ý khi tình hình tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran chưa ổn định. Các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tiếp diễn, trong khi đàm phán ngoại giao chưa đạt tiến triển, làm dấy lên lo ngại về hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến đường biển chiến lược này.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 25/11, giá vàng trong nước đảo chiều giảm ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 900.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 129,1 - 134,1 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 128,5 - 134 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng miếng giao dịch giảm ngưỡng 128,5 - 134,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Minh Châu giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giảm xuống ngưỡng 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng, giao dịch tại 128,5 - 132,5 triệu đồng/lượng.

SJC giảm 900.000 đồng/lượng, giao dịch ở ngưỡng 127,9 - 133,9 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 126 - 131,5 triệu đồng/lượng.