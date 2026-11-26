Giá heo hơi hôm nay giữ ổn định trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới tại cả 15 tỉnh, thành phố, mặt bằng giá thu mua toàn vùng tạm thời ổn định trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg, được ghi nhận tại 13 địa phương, gồm Hải Phòng, Lai Châu, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Hưng Yên, Cao Bằng và Sơn La.

Trong khi đó, Phú Thọ tiếp tục duy trì mức thu mua 52.000 đồng/kg. Tuyên Quang là địa phương có giá heo hơi thấp nhất miền Bắc, giữ ở mức 51.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng không xuất hiện điều chỉnh mới. Giá thu mua tại các địa phương tiếp tục dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng duy trì vị trí dẫn đầu khu vực với mức giá 55.000 đồng/kg. Gia Lai đứng kế tiếp, giữ mức thu mua 53.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Quảng Trị và TP. Huế tiếp tục ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực, duy trì ở mức 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng giữ giá ổn định tại cả 8 tỉnh, thành phố được khảo sát. Mặt bằng thu mua toàn vùng hiện dao động từ 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh cùng dẫn đầu khu vực với mức giá 55.000 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long duy trì mức thu mua 53.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cà Mau cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá heo hơi thấp nhất miền Nam, giữ ở mức 51.000 đồng/kg.

Nhìn chung, sau đợt giảm giá mạnh trong phiên trước, thị trường heo hơi hôm nay đồng loạt giữ nguyên tại tất cả 34 tỉnh thành. Theo khảo sát, giá thu mua toàn quốc hiện phổ biến trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg, thấp hơn mức đỉnh 57.000 đồng/kg ghi nhận trong những phiên trước đó./.