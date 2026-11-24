Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.634 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 113,8 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý bật tăng trong phiên đầu tuần tại Mỹ, sau khi trải qua tuần giảm sâu. Giá vàng mất khoảng 9% trong tuần trước, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 và có thời điểm xuống thấp nhất trong 14 tháng. Lực mua bắt đáy và hoạt động mua bù các vị thế bán khống góp phần thúc đẩy đà hồi phục.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây đã khiến một số nhà đầu tư phải bán vàng và bạc để bổ sung tiền mặt, đáp ứng yêu cầu ký quỹ cho các vị thế sử dụng đòn bẩy. Ông nhận định làn sóng thanh lý có thể đã gần kết thúc, trong khi các nhà giao dịch đặt cược giá giảm có thể tranh thủ chốt lời. Diễn biến này cũng cho thấy đợt điều chỉnh trên diện rộng của thị trường chứng khoán có thể làm suy yếu vai trò trú ẩn truyền thống của vàng trong ngắn hạn.

Triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt và lo ngại tăng trưởng kinh tế sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ khiến nhà đầu tư giảm dự đoán về khả năng Fed thắt chặt mạnh hơn. Thị trường vẫn nghiêng về khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất trong tháng 12, nhưng kỳ vọng về mức độ thắt chặt đã dịu xuống.

Nhà đầu tư đang chờ báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Tư. Đây là thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát sao trong quá trình đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị cũng tiếp tục tác động đến thị trường kim loại quý. Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran chưa được giải quyết, làm dấy lên lo ngại về an toàn của cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận tải thương mại quanh eo biển Hormuz.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 23/11, giá vàng trong nước đảo chiều tăng ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở ngưỡng 129,5 - 135 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng lên ngưỡng 129,5 - 135 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 1,8 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tăng lên ngưỡng 129,8 - 134,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giao dịch ở ngưỡng 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch tại 129,5 - 133,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn lên giao dịch ở ngưỡng 128,8 - 134,8 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tăng ngưỡng 127 - 132,5 triệu đồng/lượng.