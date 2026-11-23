Phát biểu chào mừng tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi lời chúc mừng tới ông Didier le Bret trên cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu chúc mừng ông Didier le Bret trên cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những bước phát triển vượt bậc của quan hệ Việt Nam – Pháp trong thời gian qua, khẳng định mối quan hệ giữa hai quốc gia đang ở giai đoạn rất tốt đẹp, đặc biệt là sau dấu mốc từ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm ngoại giao và tình cảm dành cho Việt Nam, trong nhiệm kỳ công tác mới của mình, Đại sứ Didier le Bret sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Bộ trưởng mong muốn hai nước không chỉ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và thương mại, mà còn tăng cường kết nối toàn diện trên mọi mặt, khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi quốc gia để hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Tài chính Việt Nam, Đại sứ Didier Le Bret bày tỏ niềm vinh dự khi được đảm nhận trọng trách mới tại Việt Nam đúng vào thời điểm quan hệ hai nước đang trên đà phát triển rực rỡ.

Đại sứ Didier Le Bret bày tỏ niềm vinh dự khi được đảm nhận trọng trách mới tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Nhắc lại ấn tượng sâu sắc về các cuộc gặp gỡ cấp cao gần đây giữa Lãnh đạo chủ chốt hai nước tại Paris và bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ, Đại sứ Didier Le Bret nhấn mạnh sự quan tâm sát sao của lãnh đạo cấp cao hai bên chính là động lực to lớn để các bộ, ngành hai nước cụ thể hóa các cam kết hợp tác.

Đại sứ Didier Le Bret cũng chia sẻ, bên cạnh các trụ cột hợp tác về kinh tế, thương mại và hỗ trợ phát triển thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), sự gắn kết giữa hai quốc gia còn được bồi đắp bền chặt từ lòng tin chiến lược, hợp tác pháp luật và giao lưu văn hóa.

Trong không khí cởi mở, thân tình, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đại sứ Didier Le Bret đã trao đổi những định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới như: chuẩn bị cho Kỳ họp Đối thoại Kinh tế cấp cao Việt Nam – Pháp sắp tới; thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu; hợp tác trong lĩnh vực hàng không, khoa học công nghệ và bảo tồn các công trình mang tính biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Pháp như cầu Long Biên.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng bày tỏ mong muốn phía Pháp tiếp tục đồng hành, ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), cũng như đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, lan tỏa phong trào giảng dạy và học tiếng Pháp tại Việt Nam.

Kết thúc buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã trao tặng món quà lưu niệm ý nghĩa tới Đại sứ Didier Le Bret.

Đại sứ Didier Le Bret khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp ngày càng đơm hoa kết trái.