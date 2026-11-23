Phiên thảo luận tại VPBank Wealth Forum 2026.

Tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa tổ chức VPBank Wealth Forum 2026 với chủ đề “Global Perspectives for Vietnamese Legacies – Kinh nghiệm toàn cầu cho gia sản Việt trường tồn”. Diễn đàn quy tụ các chuyên gia trong và ngoài nước, cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản lý và chuyển giao gia sản qua nhiều thế hệ.

Bài toán gia sản từ góc nhìn quốc tế

Trong bối cảnh môi trường kinh tế và đầu tư toàn cầu liên tục biến động, việc quản lý gia sản ngày càng đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, kết hợp giữa chiến lược đầu tư dài hạn, quản trị rủi ro và chuẩn bị cho sự kế thừa giữa các thế hệ. Đây cũng là những nội dung trọng tâm được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam trao đổi tại VPBank Wealth Forum 2026.

Mở đầu sự kiện, ông Phùng Duy Khương - Phó Tổng Giám đốc Thường trực VPBank, đã công bố tầm nhìn phát triển VPBank Private theo mô hình Wealth Architect (Kiến trúc sư gia sản), kết nối năng lực tư vấn chuyên sâu, giải pháp đầu tư và kinh nghiệm quốc tế nhằm đồng hành cùng khách hàng trong hành trình từ Kiến tạo Thịnh vượng đến Thịnh vượng Trường tồn.

Tiếp nối định hướng này, các phiên trình bày và thảo luận mang đến những quan điểm sâu sắc về quản lý gia sản, kinh tế và đầu tư. Trong đó, các đại diện từ Lombard Odier chia sẻ bức tranh về xu hướng ngành quản lý tài sản tại châu Á, cũng như những cập nhật về vĩ mô và thị trường toàn cầu. Diễn giả từ SMBC Singapore chia sẻ triển vọng kinh tế và xu hướng ngân hàng cao cấp tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Bà Lê Yến Quỳnh - Giám đốc CTCP Quản lý quỹ Việt Nam Thịnh Vượng (VPCapital) mang đến tham luận về triển vọng vĩ mô và các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Bà Lê Yến Quỳnh, Tổng Giám đốc VPCapital, trình bày tham luận tại VPBank Wealth Forum 2026.

Theo bà Lê Yến Quỳnh - Tổng Giám đốc VPCapital, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao từ thế hệ sáng lập sang thế hệ kế tiếp. Khác với thế hệ tiên phong tập trung xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh, thế hệ thứ hai có nhiều cơ hội tiếp cận nền giáo dục quốc tế, các thị trường tài chính phát triển và phương pháp quản lý tài sản hiện đại. Điều này mở ra khả năng nhìn nhận gia sản theo hướng tổng thể hơn, không chỉ giới hạn trong doanh nghiệp gia đình mà còn bao gồm bất động sản và các tài sản tài chính.

Tuy nhiên, để quá trình chuyển giao diễn ra hiệu quả, một trong những yêu cầu quan trọng là xác lập rõ cơ cấu sở hữu, vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình. Thông qua các trường hợp thực tiễn từ một gia tộc kinh doanh lớn tại Indonesia và những doanh nghiệp như LVMH, Ferragamo, các diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân định hoạt động sở hữu và điều hành, đồng thời xây dựng những tiêu chí cụ thể về năng lực, kinh nghiệm và kỹ năng đối với thế hệ kế nhiệm.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc chuyển giao gia sản không có một khuôn mẫu chung, mà cần xuất phát từ nguyện vọng, năng lực và mức độ sẵn sàng của từng thế hệ. Trong trường hợp người kế nhiệm chưa đủ kinh nghiệm hoặc lựa chọn con đường phát triển riêng, gia đình có thể cân nhắc trao quyền điều hành doanh nghiệp cho đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, trong khi vẫn duy trì vai trò sở hữu và định hướng chiến lược.

Quá trình chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp cũng có thể được triển khai từng bước, thông qua việc phân bổ một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sang các danh mục đầu tư đa dạng để người trẻ trực tiếp tham gia quản lý. Cách tiếp cận này vừa tạo điều kiện tích lũy kinh nghiệm, vừa giúp thế hệ đi trước đánh giá năng lực ra quyết định và quản trị rủi ro.

Theo Tổng Giám đốc VPCapital, để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng về quản lý gia sản của khách hàng, hệ sinh thái VPBank đã phát triển dịch vụ đầu tư theo nhiều cấp độ, từ tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp, quỹ đầu tư và bảo hiểm đến tư vấn phân bổ, xây dựng chiến lược và ủy thác đầu tư. Xa hơn, ngân hàng hướng tới mô hình quản trị gia sản toàn diện, kết hợp giải pháp đầu tư, hoạch định và hỗ trợ thế hệ kế cận tiếp nối di sản gia đình.

“Với kinh nghiệm quốc tế của SMBC và Lombard Odier, sự am hiểu khách hàng Việt Nam của VPBank Group cùng nền tảng phục vụ hơn 40 triệu khách hàng, chúng ta sẽ chung tay xây dựng và gìn giữ những di sản mà quý khách hàng đã đặt những viên gạch đầu tiên” - Phó Tổng Giám đốc Thường trực VPBank khẳng định.

Trước đó, VPBank đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Lombard Odier, định chế quản lý gia sản hàng đầu Thụy Sĩ có lịch sử 230 năm, với tổng tài sản khách hàng đang phục vụ đạt 455 tỷ USD và hiện diện tại 19 khu vực pháp lý.

VPBank Private cùng khách hàng tinh hoa xây dựng di sản trường tồn

Bên cạnh bài toán chuyển giao giữa các thế hệ, bảo toàn và phát triển gia sản trong dài hạn cũng là mối quan tâm lớn của các gia đình Việt Nam, đặc biệt khi môi trường kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu liên tục biến động. Trong bối cảnh tài sản của nhiều gia đình vẫn tập trung chủ yếu vào doanh nghiệp hoặc bất động sản, việc xây dựng chiến lược phân bổ đa dạng theo loại hình tài sản, đồng tiền và khu vực địa lý ngày càng trở nên quan trọng, nhằm phân tán rủi ro, tối ưu hiệu quả đầu tư và duy trì sự thịnh vượng bền vững qua nhiều thế hệ.

Trong bài phát biểu bế mạc VPBank Wealth Forum 2026, ông Phùng Duy Khương - Phó Tổng Giám đốc Thường trực VPBank, nhấn mạnh quản lý gia sản không đơn thuần là phân bổ nguồn lực vào các nhóm tài sản, mà còn gắn liền với việc chuyển giao doanh nghiệp, gìn giữ những giá trị gia đình và chuẩn bị cho thế hệ kế cận.

Theo ông, để xây dựng nền tảng gia sản bền vững, các thành viên trong gia đình cần chủ động trao đổi về định hướng quản lý tài sản và kế hoạch kế thừa, đồng thời cởi mở đón nhận những góc nhìn mới từ thế hệ tiếp nối. Trong bối cảnh môi trường kinh tế và đầu tư ngày càng phức tạp, hành trình này cũng đòi hỏi sự đồng hành của những đối tác có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn.

Với định hướng phát triển VPBank Private theo mô hình Wealth Architect (Kiến trúc sư gia sản), VPBank tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng tinh hoa trong hành trình kiến tạo, phát triển, bảo toàn và chuyển giao gia sản. Trên nền tảng sức mạnh hệ sinh thái tài chính toàn diện, cùng việc mở rộng hợp tác và tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, ngân hàng hướng tới mang đến những giải pháp quản lý gia sản chuyên sâu, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, góp phần xây dựng nền tảng thịnh vượng trường tồn qua nhiều thế hệ./.